شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخاطب الوزارة لحسم مصير القيمة المضافة.. ويطالب بسداد 25 ألف جنيه للندوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق عماد البنانى، رئيس اللجنة الثلاثية بالزمالك، مع المرشحين على الانتخابات المقرر لها يوم 20 أكتوبر على مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لحسم مصير العضويات التى لم تسدد القيمة المضافة من التصويت بالانتخابات، على أن يتم رفع الأمر للجنة الفتوى والتشريع.

كان عدد من المرشحين قد طلبوا أن يتم سداد القيمة المضافة حتى يوم 5 أكتوبر ليكون للعضو الحق فى التصويت بالانتخابات إلا أنه خلال جلسة البناني مع المرشحين تم للاتفاق على رفع الأمر للفتوى والتشريع لحسم مصير الأصوات التي لم تسدد القيمة المضافة.

من ناحية أخرى، حدد نادى الزمالك برئاسة عماد البناني قيمة إقامة الندوات للمرشحين فى انتخابات النادى والمقرر لها يوم 20 أكتوبر القادم، سواء للفردي أو للقائمة الكاملة. وأخطر البناني المرشحين خلال الجلسة التى يعقدها بالنادى أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه القائمة الواحدة، على أن تُعقد الندوة مرتين بالنادى، ومبلغ 10 آلاف للفرد فى الندوة.

في سياق متصل، كشف حسين لبيب المرشح على مقعد رئاسة نادى الزمالك، في الانتخابات المقرر لها يوم 20 من شهر أكتوبر المقبل، موقفه من تنقية عضويات القلعة البيضاء، كما تحدث عن مقترح زيادة قيمة العضوية.

وكتب لبيب، على صفحته بـ"فيس بوك": "الزمالك أولا.. السيدات والسادة اعضاء الجمعية العموميه الكرام، تأكيدا وتوضيحا لموقفي والقائمة التي أتشرف بالانتساب إليها بشأن أعضاء النادي الجدد.. أتشرف بتوضيح رؤيتنا فيما يلي:

1- كل من يحمل صفة عضو بالنادي قد اكتسب حقا ثابتا لا يجوز لأحد أن ينازعه فيه بأي طريقة.

2- لا يجوز تحميل أعضاء النادي أي التزامات مالية إضافية بدون وجه حق تحت أي مسمى.

3- الحديث عن زيادة قيمة العضوية يخص الأعضاء الذين سوف ينضمون في المستقبل، في ضوء ما تقرره الجمعية العمومية.

4- تحدثت وأكرر أنني أتحفظ على مصطلح تنقية العضويات، وأفضل تعبير تقنين العضويات، بمعنى جدولة أي مستحقات مالية علي الأعضاء، في حدود ما اتفقوا عليه، عند الحصول على العضوية، بما يحفظ لهم عضويتهم وحقهم في حضور الجمعية العمومية.

5- نحرص تماما ويشرفنا حضور أكبر عدد ممكن من أعضاء الجمعية العمومية للانتخابات، وأدعو الجميع للمشاركة، وتحدثنا بذلك مع اللجنة القائمة على إدارة النادي، بوصفها وحدها المختصة بإعداد كشوف الناخبين ومراجعتها.

6- نحرص على إجراء انتخابات صحيحة وتجنب كل ما من شأنه أن يكون سببا للطعن عليها.

أخيرا أؤكد مجددا على احترامي وتقديري لكل أعضاء الجمعية العمومية وإلى كل من حاول تحريف تصريحاتي الأخيرة والخروج بها عن معناها الصحيح في محاوله يائسة لإحداث الوقيعة أكرر ما أقوله دائما أن أعضاء النادي أكثر وعيا وحكمه مما يعتقد البعض.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".