شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الأحد الموافق 24/ 9/ 2023 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها: حسام عبد المجيد يعتذر لأوسوريو أمام اللاعبين.. والمدرب يكتفى بالغرامة، والونش يظهر فى ميت عقبة ويبدأ مرحلة الجرى بعد العودة من دبي.

عودة زيزو والجزيرى وعواد لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون واستبعاد دونجا والمثلوثى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

حسام عبد المجيد يعتذر لأوسوريو أمام لاعبى الزمالك.. والمدرب يكتفى بالغرامة

اعتذر حسام عبد المجديد، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق، عن تركه معسكر الفريق وعدم الذهاب إلى ملعب مواجهة بيراميدز فى الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى، وذلك عقب علمه باستبعاده من المشاركة الأساسية مع الفريق.

الونش يظهر فى الزمالك ويبدأ مرحلة الجرى بعد العودة من دبي

عاد محمود حمدى الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من دبى، عقب الانتهاء من المرحلة الأولى فى فترة العلاج من إصابته بالرباط الصليبى التي تعرض لها الفترة الماضية.

محمد صبحى مستمر فى حراسة مرمى الزمالك أمام المقاولون.. وعواد على الدكة

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على استمرار محمد صبحى فى حراسة عرين الفريق بمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي في الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري الجديد 2023 – 2024.

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى غداً

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها مساء غد الاثنين فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

شاهد أحمد أيمن منصور ووالده وعيد فى الزمالك لحل أزمة انتقالهما للمصرى

تواجد اليوم، الأحد، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا المصرى البورسعيدى، فى مقر نادى الزمالك، من أجل الاجتماع مع مسئولى القلعة البيضاء، والسعى لحل أزمة انتقالهما لصفوف الفريق البورسعيدى.

الزمالك يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون

يدخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك معسكر إعداد مغلق اليوم، الأحد، في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السابعة مساء غد الاثنين باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 – 2024.

حسين لبيب يكشف موقفه من تنقية عضويات نادى الزمالك وزيادة قيمتها