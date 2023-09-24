شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين: الأهلى أهدر الفوز بسباعية مريحة أمام فريق سهل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال وليد صلاح الدين، نجم الكرة المصرية السابق، إن الأهلي أهدر فوزا سهلا بسباعية على الأقل على حساب سان جورج في ذهاب تمهيدي دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن كولر واللاعبين قدموا مباراة كبيرة لكن النتيجة لا تعبر عن الأفضلية والسيطرة.

وأضاف وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: معظم لاعبي الأهلي كانوا في قمة مستواهم، خاصة الشحات وإمام عاشور، ولولا العارضة والقائم لاتسع الفارق، وأهم مكاسب اللقاء هي المهارات والحلول الفردية للاعبين في النادي الأهلي.

وتابع: تسديدات إمام عاشور ورامي ربيعة أثبتت امتلاك اللاعبين للمرونة التكتيكية، وأعجبنى التزام اللاعبين بالجوانب والمهام الدفاعية رغم سهولة المنافس.

وفاز الأهلي على نظيره سانت جورج بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا؛ سجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما قام بمراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الاثيوبي وتسكن الشباك، بعدها سجل الشحات مجددا وأضاف الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من محمود كهربا إلى “الشحات" الذي يسددها ببراعة في شباك سانت جورج، قبل أن يحرز أحمد عبدالقادر الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.