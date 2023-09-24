شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. هجوم ضاغط من الأهلى وسان جورج متأخر بثنائية الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من مباراة الأهلي وسان جورج الإثيوبي المقامة حالياً باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والنتيجة تقدم الأهلي بثنائية نظيفة.

وتقام مباراتا الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج في القاهرة، بعد اتفاق الناديين على ذلك؛ بسبب عدم إقامة مباريات في إثيوبيا على خلفية عدم توافر اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في ملاعب إثيوبيا.

ويضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

ويتواجد على الدكة كل من: ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد كوكا.

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط بكل أوراقه، خاصة الشحات وتاو وإمام عاشور، لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف، وواصل الأهلي الضغط على الفريق الإثيوبي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة وسنحت أكثر من فرصة لكهربا، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

وسدد رامي ربيعة كرة خطيرة كادت تسكن الشباك، لكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، بعد كرة "خد وهات" مع إمام عاشور، ونجح في مراوغة دفاع سان وجورج وأودعها في شباك الحارس.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثان ومارس الضغط على المنافس، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة حتى انتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية للغاية من جانب الأهلي، وشهدت انطلاقة هذا الشوط فرصا كثيرة مُهدرة من جانب الأهلي، حيث أهدر كل من إمام عاشور ورامي ربيعة وكهربا ثلاث فرص مُحققة.

كما أخطأ محمد الشناوي حارس الأهلي في تمرير كرة وصلت إلى لاعب سان جورج، لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك رغم أن المرمى كان خالياً.

الضغط الأهلاوي أسفر عن هدف أحرزه حسين الشحات أيضاً من تمريرة رائعة من كهربا ونجح الشحات في إيداعها بشباك الفريق الأثيوبي في الدقيقة 58.















































































































































































