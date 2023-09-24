شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الأهلى يسهل مهمة الحكم التشادى فى لقاء سانت جورج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وسانت جورج
المسابقة: ذهاب دور الـ32 دورى أبطال أفريقيا
النتيجة: ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الأهلى
حكم الساحة: ألفريد ارمى
مساعد أول: بوجالا عيسى
مساعد ثانى: موسى حفيظ
حكم رابع: عبد الله عثمان
الحالة الأولى: فى الدقيقة 84 يرتكب لاعب سانت جورج كوامى عرقلة واضحة ضد لاعب الأهلي أليو ديانج وركلة جزاء واضحة لم تحتسب لصالح الأهلى نتيجة فقدان الحكم التمركز الصحيح والتركيز.
اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية متميزة وقراءة للعب جيدة واستغلال أمثل لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى للتحول من الثلث الدفاعى إلى الهجومى، ولكن ينقصه التمركز الجيد فى بعض الحالات.
الحكمان المساعدان: لم يحسنا الأداء فى حالتى تسلل وتم اتخاذ قرار خطأ نتيجة التمركز السيئ وقلة التركيز، المساعد الثانى تعاون بشكل جيد ونجح فى ضبط حالات التسلل.
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