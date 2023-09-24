شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: الأهلى يسهل مهمة الحكم التشادى فى لقاء سانت جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وسانت جورج

المسابقة: ذهاب دور الـ32 دورى أبطال أفريقيا

النتيجة: ثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الأهلى

حكم الساحة: ألفريد ارمى

مساعد أول: بوجالا عيسى

مساعد ثانى: موسى حفيظ

حكم رابع: عبد الله عثمان

فى مباراة من المباريات السهلة تحكيميا نتيجة أداء لاعبى الأهلى ونتيجة المباراة، نجح طاقم التحكيم فى بعض الحالات على مدار شوطى المباراة باستثناء حالة واحدة وكانت أبرز الحالات كالتالى:-

الحالة الأولى: فى الدقيقة 84 يرتكب لاعب سانت جورج كوامى عرقلة واضحة ضد لاعب الأهلي أليو ديانج وركلة جزاء واضحة لم تحتسب لصالح الأهلى نتيجة فقدان الحكم التمركز الصحيح والتركيز.

اللياقة البدنية والتمركز: لياقة بدنية متميزة وقراءة للعب جيدة واستغلال أمثل لعنصر التحمل العام وتحمل السرعة والسرعة القصوى للتحول من الثلث الدفاعى إلى الهجومى، ولكن ينقصه التمركز الجيد فى بعض الحالات.

الحكمان المساعدان: لم يحسنا الأداء فى حالتى تسلل وتم اتخاذ قرار خطأ نتيجة التمركز السيئ وقلة التركيز، المساعد الثانى تعاون بشكل جيد ونجح فى ضبط حالات التسلل.