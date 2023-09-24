شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات: فوز الأهلى على سان جورج أهم من تسجيلى هدفين.. وهذه ميزة الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين الشحات، لاعب الأهلي، أن أهم من تسجيل الهدفين في فوز فريقه على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة، هي الفوز في بداية المشوار؛ لأن البدايات دائما ما تكون صعبة كما أنك لا تعرف الكثير عن منافسك في بداية المشوار الأفريقي.

وقال الشحات، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "المنافسة على المشاركة في مختلف المراكز تصب في صالح الأهلي، ولكن لا بد أن يكون لديك النفس الطويل، وجميع اللاعبين ينافسون بشرف، والجميع يحب الخير لزملائه، وأتمنى من الله أن يديمها نعمة علينا".

وأوضح أن ميزة الأهلي أن اللاعبين الجدد ينسجمون سريعا مع اللاعبين، وهو ما حدث مع إمام عاشور الذي صنع الهدف الأول، ونتمنى أن يتمكن من مساعدتنا، ونتمكن من مساعدته أيضا في تحقيق العديد من البطولات.

وأضاف: "جمهور الأهلي دائما في ظهرنا وسند لنا، وطالما في ظهرنا سنتمكن من تحقيق العديد من البطولات وإسعادهم".