شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الأهلى وسان جورج الإثيوبى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع فريق الأهلي قدما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي في لقاء الليلة حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 وأحمد عبد القادر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليخطو المارد الأحمر أول خطوة في رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي يحمله من العام الماضي.

وتقام مباراتا الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج في القاهرة، بعد اتفاق الناديين على ذلك؛ بسبب عدم إقامة مباريات في إثيوبيا على خلفية عدم توافر اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في ملاعب إثيوبيا.

وضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

الشوط الأول

بدأ الأهلي المباراة بهجوم ضاغط بكل أوراقه، خاصة الشحات وتاو وإمام عاشور، لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف، وواصل الأهلي الضغط على الفريق الإثيوبي الذي اعتمد على الهجمة المرتدة وسنحت أكثر من فرصة لكهربا، لكنه لم ينجح في هز الشباك.

وسدد رامي ربيعة كرة خطيرة كادت تسكن الشباك، لكنها مرت بجوار القائم، قبل أن يسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 29، بعد كرة "خد وهات" مع إمام عاشور، ونجح في مراوغة دفاع سان وجورج وأودعها في شباك الحارس.

وحاول الأهلي تسجيل هدف ثان ومارس الضغط على المنافس، وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني قوية للغاية من جانب الأهلي، وشهدت انطلاقة هذا الشوط فرصا كثيرة مُهدرة من جانب الأهلي، حيث أهدر كل من إمام عاشور ورامي ربيعة وكهربا ثلاث فرص مُحققة.

كما أخطأ محمد الشناوي حارس الأهلي في تمرير كرة وصلت إلى لاعب سان جورج، لكن الأخير سددها بعيداً عن الشباك رغم أن المرمى كان خالياً.

الضغط الأهلاوي أسفر عن هدف أحرزه حسين الشحات أيضاً من تمريرة رائعة من كهربا ونجح الشحات في إيداعها بشباك الفريق الإثيوبي في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 66 أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي تغيير ثلاثي بنزول صلاح محسن بدلاً من كهربا ومحمد الضاوي كريستو بدلاً من حسين الشحات وأفشة بدلاً من إمام عاشور.

ونال مروان عطية بطاقة صفراء للخشونة ، وواصل الأهلي الضغط على الفريق الأثيوبي مع هجمات مرتدة تعامل معها دفاع الأهلي بشكل جيد وأهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف ثالث للأهلي بعدما تلقى تمريرة جيدة من أفشة لكنه سددها ضعيفة في يد الحارس الإثيوبي قبل أن يسدد كريستو كرة قوية ورائعة نجح حارس سان جورج في تحويلها لضربة ركنية.

وشارك أحمد نبيل كوكا بدلاً من مروان عطية كما شارك أحمد عبد القادر بدلاً من بيرسي تاو، وحاول الأهلي في الدقائق الأخيرة تسجيل هدف ثالث وكان له ما أراد في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، حيث سجل أحمد عبد القادر من مجهود فردي بعدما راوغ دفاع الفريق الأثيوبي بعدها ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.