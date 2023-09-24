شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اليد يستقبل منتخب الناشئات بالورود بعد التتويج ببطولة أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس اتحاد اليد على استقبال بعثة منتخب الناشئات بالورود فى المطار، بعد التتويج بلقب البطولة الأفريقية بتونس بالفوز على نظيره الغينى فى نهائى المنافسة بنتيجة 29/16.

ونجح منتخب ناشئات اليد فى تحقيق الفوز على نظيره النيجيرى بنتيجة 32/18 الجمعة فى نصف النهائى، واستطاع منتخب ناشئات كرة اليد التأهل لنصف النهائى بالفوز على الجزائر 30/18 فى دور ربع النهائى.

وحقق منتخب ناشئات كرة اليد الفوز أول أمس على نظيره الأنجولي بنتيجة 25/23، فى إطار ختام الدور الأول من البطولة الأفريقية المقامة بتونس.

تضم بعثة منتخبنا الوطني ببطولة أفريقيا للناشئات: دكتور عادل إبراهيم رئيسا للبعثة، وعبده عبد الوهاب المدير الفني لمنتخبات السيدات، ورامي عبد اللطيف مدير فنى، وأحمد سمير مدرب عام، ووليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، وحازم حامد محلل أداء، ودكتورة منة الله بدرى أخصائي علاج طبيعي، وإيمان مرجان مدير إداري.

وتضم قائمة اللاعبات: شروق محمود - جهاد وائل - نهى ايهاب - شهد صفي - ملك طه - سرمدا دعبس - رقية ياسر - مزنه احمد - جودي محمد - جنة نور - بسملة احمد - نورا مصطفى - مايا عبد الله - جودي وليد - جنا ياسر - هنا الحسين - جنا ايهاب.

لعب المنتخب الوطني المصرى ضمن منتخبات المجموعة الثانية فى الدور الأول والتى تضم منتخبات مصر وأنجولا والمغرب والكونغو الديمقراطية وحقق الفوز فى جميع المواجهات.



ناشئات اليد في مطار القاهرة



ناشئات منتخب اليد



ناشئتات اليد



وصول منتخب ناشات اليد