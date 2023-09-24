شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سر غياب بيج رامى عن بطولة مستر أولمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف مصدر مقرب من بيج رامى، بطل كمال الأجسام، سبب عدم مشاركته فى بطولة مستر أولمبيا هذا العام، والتى اعتذر عن المشاركة بها خلال الساعات الماضية.

وكشف المصدر أن بيج رامى اعتذر عن المشاركة فى مستر أولمبيا؛ لأنه يرى عدم قدرته على تحقيق اللقب هذا الموسم مثلما حققه نسختي 2020 و2021.

وأضاف المصدر أن رامى جاهز للمشاركة، لكنه فضّل عدم المشاركة رغبة منه أن تكون مشاركته تعنى التتويج بالبطولة الأهم عالميا.

وأعلن ممدوح السبيعى، الشهير بـ"بيج رامى"، عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا هذا العام، بسبب الإصابات التي يعانى منها، وكتب بيج رامى عبر صفحته بموقع "فيس بوك" أنه اتخذ قرار عدم المشاركة بعد مشاورة فريقه مع العمل أكثر على البطولات القامة.

ونشر رامى عبر صفحته: "بعد المشاورة مع فريقى قررت أخذ استراحة من المشاركة في مستر أولمبيا لهذا العام، ونعم أكثر للبطولات القادمة".

ودخل بيج رامي معسكرًا تجهيزيًا للبطولة في دبي خلال الشهر الماضى، بعد حضوره للقاهرة فى زيارة قصيرة لأسرته خلال الأيام الماضية.

وكان بيج رامى، لاعب كمال الأجسام، ومستر أولمبيا، قد حقق المركز الرابع فى منافسات بطولة أرنولد كلاسيك، التي أقيمت للاعبين المحترفين في الوزن المفتوح بمشاركة نخبة من أبطال العالم، بولاية أوهايو الأمريكية.

وتُوج بيج رامى بمستر أولمبيا لعامين على التوالي، كأول مصري وعربى يتوج بها مرتين متتاليتين.