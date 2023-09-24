شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يوافق على قضاء محمد عبد الناصر فترة معايشة فى ريال بيتيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق نادي المقاولون العرب على دعوة نادي ريال بيتيس الإسباني، للاعب نادي المقاولون العرب، محمد عبد الناصر، مواليد 2006، لقضاء فترة معايشة بالنادي الإسباني خلال الفترة المقبلة تمهيدا لضم اللاعب.

وطلب نادي ريال بيتيس من مسؤولي نادي المقاولون العرب، صورة من جواز سفر محمد عبد الناصر لإنهاء إجراءات سفره لإسبانيا.

ويأتي سفر عبد الناصر لقضاء معايشة بالنادي الإسباني تأكيدا لمنهج نادي المقاولون العرب، وهو ما أكده المهندس محسن صلاح رئيس النادي مؤخرا بشأن احتراف لاعبي المقاولون في أوروبا.

وكان المهندس محسن صلاح، رئيس نادي المقاولون العرب، قال: نبحث عن مجد لمحمد صلاح، وذلك أهم من الأموال التي سنجلبها من رحيله لناد آخر وإذا كنا نبحث عن الأموال، لقمنا بفعل أشياء كثيرة بها متاجرة واستثمار، ومحمد صلاح تربية نادي المقاولون العرب ويعد ابن النادي، وهو يبحث عن المجد وليس المال.

وأكد رئيس النادي أن محمد عبد الناصر ناشئ المقاولون العرب، سوف يلحق أيضاً بعمر فايد في أوروبا وهو ما يعمل عليه النادي منذ فترة.