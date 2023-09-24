شوبير يرد على "ميدو": الأهلي بيكسب الزمالك بأقل اللاعبين

الشارقة - اميمة ياسر - وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية للرد على تصريحات أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، الذي طالب خلالها لاعبي اتحاد جدة بقراءة القرآن قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة.

قال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: "الحقيقة أنا أول مرة في حياتي أتكلم على ميدو اللي بحترمه دائما، ولكني فوجئت بحديثه على أحد القنوات السعودية عن إمكانية مواجهة الأهلي أمام اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

أضاف "شوبير": "سمعت ميدو وهو بيقول فريق الاتحاد لما ييجي يلاعب الأهلي لازم يقرأوا قرأن كتير، واتفرجت على الفيديو كله واتخضيت من كلامه".

أوضح: "ميدو قال الأهلي لعب في نهائي أفريقيا، 2020 لاقينا الفريق المنافس لاعبيه كلها اتصابت والمدرب جاله كورونا، وأي فريق بيواجه الأهلي يصاب منه لاعبين كتير".

أكمل: "الأخوة الأعزاء في الاستوديو التحليلي في السعودية ردوا عليه وخاصة محمد نور نجم الاتحاد السابق، وقال أنا لعبت قصاد الأهلي وكسبناه وهما في أفضل حالاته".

لفت: "الحقيقة أن ما قاله ميدو صعب جدا جدا، وبيقول أن دائما قبل مواجهة الأهلي والزمالك بيغيب من لاعبي الزمالك عدد كبير، والحقيقة لم يحدث ذلك، بل يحدث العكس والأهلي بيكسب".

أتم تصريحاته: "ميدو نجم كبير ومحبوب، بس أنا صدمت من كلامه، خاصة وأننا كلنا بنتسلح بالقرأءن، ممكن اتقبل لو قال الكلام ده هنا في برنامجه، لكن على قناة مش مصرية صعبة جدا".