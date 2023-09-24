سبب غياب "بيج رامي" عن بطولة "مستر أولمبيا" لعام 2023

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن ممدوح السبيعي، الشهير بـ بيج رامي، غيابه عن المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة مستر أولمبياد لكمال الأجسام، والتي ستقام في نوفمبر المقبل.

سبب عدم مشاركة بيج رامي في النسخة المقبلة من بطولة مستر أولمبياد لكمال الأجسام

وأكد بيج رامي خلال تصريحات تليفزيونية، أن سبب عدم المشاركة هو إصابته وعدم جاهزيته في الوقت الحالي، مؤكدا أنه يعمل جاهدا مع فريق عمله وفريق التأهيل الخاص به للتعافي من إصابته والاستعداد من جديد، والوجود في نسخة عام 2024 من البطولة.

وأضاف بيج رامي أن قرار عدم مشاركته قد يجعل البعض يشعرون بالضيق، لكنه أكد أن ما فعله سوف يساعده على العودة بشكل أفضل.

والجدير بالذكر أن بيج رامي لم يتمكن خلال النسخة السابقة من بطولة مستر أولمبيا من تحقيق اللقب؛ إذ فاز به الإيراني هادي شوبان، بينما جاء بيج رامي في المركز الخامس.

وكان تمكن بيج رامي من الحصول على اللقب في نسختين متتاليين عامي 2020 و2021.

كما تعد بطولة مستر أولمبيا واحدة من أشهر البطولات لكمال الأجسام على مستوى العالم، وتقام كل عام بالولايات المتحدة الأمريكية، ويشارك فيها عدد كبير من الأبطال العالميين.

وفي وقت سابق من هذا العام، حقق بيج رامي المركز الرابع في بطولة أرنولد كلاسيك 2023 بولاية أوهايو الأمريكية.