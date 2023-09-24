شكرا لقرائتكم خبر عن جايمي باتشيكو يستعد لمغادرة الدوري المصري لتدريب مارسيليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب فريق بيراميدز، عن إبلاغه إدارة ناديه برغبته في الرحيل لتولي مهمة تدريب فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وكشفت تقارير محلية عن أن باتشيكو أبلغ مسؤولي بيراميدز، أن مباراة الفريق أمام البنك الأهلي، مساء الاثنين 25 سبتمبر، ستكون الأخيرة له في دوري النيل المصري، وبعدها يسافر إلى فرنسا لتولي تدريب مارسيليا.

ورحبت إدارة بيراميدز برحيل باتشيكو في حال دفع الشرط الجزائي لفسخ تعاقده مع الفريق، الذي قاده لأفضل نتائجه الموسم الماضي، باحتلال المركز الثاني في الدوري المصري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

واستقال الإسباني مارسيلينو من تدريب مارسيليا لخلافات مع إدارة النادي، قبل مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الأحد، في الدوري الفرنسي.

في نفس السياق، أشار موقع فوت ميركاتو، إلى أن وكيل أعمال روبيرتو دونادوني مدرب منتخب إيطاليا الأسبق، تواصل مع إدارة مارسيليا لعرض خدمات المدرب الإيطالي المخضرم.

وسبق أن عرض دونادوني نفسه على إدارة مارسيليا وقت البحث عن مدرب يخلف أندريه فيلاش بواش في 2021، إلا أن النادي الفرنسي رفض ذلك الترشيح، لعدم ملاءمته لطموحات الفريق.