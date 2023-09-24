شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة قاسية.. نيوكاسل يفوز على شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق نيوكاسل فوزاً ثقيلاً بنتيجة 8-0 على منافسه شيفيلد يونايتد في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع السادس لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك 8 لاعبين في تسجيل أهداف نيوكاسل، بهدف لكل منهم، بداية من شين لونجستاف في الدقيقة 21، ثم دان بيرن في الدقيقة31 وسفين بوتمان في الدقيقة 35 من الشوط الأول الذي انتهى بثلاثية نظيفة.

وعاد لاعبو نيوكاسل في الشوط الثاني، لممارسة هوايتهم في هز شباك شيفيلد يونايتد، حيث أحرز كالوم ويلسون الهدف الرابع في الدقيقة 56، ثم أنتوني جوردان في الدقيقة 61 وميجيل ألميرون في الدقيقة 68 ثم برونو جوميراش في الدقيقة 73.

وأوقف نيوكاسل أمطار الأهداف لمدة ربع ساعة قبل أن يضع أليكساندر إيزاك الهدف الثامن والأخير في الدقيقة 87 من زمن المباراة التي شهدت 15 فرصة محققة لنيوكاسل مقابل فرصة وحيدة لشيفيلد يونايتد.

جاءت نتيجة المباراة لتسجل أكبر فوز في تاريخ نيوكاسل خارج ملعبه، وأكبر هزيمة في تاريخ مشاركات شيفيلد يونايتد بالدوريات، حيث لم تتلقّ شباك الفريق 8 أهداف منذ خسارته أمام ميدلسبره بنتيجة 10-3 عام 1933. وتقدم نيوكاسل إلى المركز الثامن برصيد 9 نقاط، فيما تراجع شيفيلد يونايتد إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن بيرنلي ولوتون تاون شريكيه في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.