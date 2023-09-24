شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي:المنافسة ستكون مختلفة هذا الموسم مع العين والوصل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تصوير: يوسف الأمير

تغلب شباب الأهلي بهدفين دون رد، على مضيفه فريق البطائح، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «الفرسان»رصيده للنقطة 9 بالمركز الثاني، ويتوقف رصيد البطائح عند 4 نقاط بالمركز السابع.

وحقق شباب الأهلي فوزه الثالث على التوالي، لكنه في المقابل خسر الصدارة للعين الذي تفوق بفارق الأهداف.

من جهته،قال الصربي نيكوليتش مدرب شباب الأهلي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة ان المنافسة ستكون مختلفة هذا الموسم.

وأكد«سعداء بالثلاث نقاط وفريقا وصل إلى 9 نقاط من 3 مباريات واعتبرها بداية طيبة وجيدة لموسمنا،ولاتنسوا ان واجهنا البطائح الفريق المنظم جداً في نظري،وهو يمتلك 4 نقاط وكل الفرق التي ستواجهه ستجد صعوبات كبيرة أمامه حال حافظ على مستواه».

وأضاف: سعيد بالتحكم في مجريات المباراة وسعيد بصورة أكبر بالمحافظة على نظافة الشباك، وفي ثلاث مبارياتلم يدخل مرمانا سوى هدف، ولكن ازعجتني هدايا قدمها فريقي للبطائح في آخر ربع ساعة ويجب ان تكون لدينا دائماً غريزة قتل اللعب وفي النهاية مبروك لنا كمجموعة.

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ورداً على سؤال حول ان أداء شباب الأهلي في الموسم الحالي لايشبه مستوى«الفرسان» في الموسم الماضي، قال نيكوليتش" لايهمني ان أفوز بالسبعة أو الخمسة وأنا أكون سعيداً بالفوز بهدف واحد أو اثنين،وأنا أحب التوازن وعملت في 4 بلدان مختلفة وكنت أسير على نفس النهج واحقق بطولات الدوري والكؤوس بنفس الطريقة واهم شيء عندي الاستقرار والتوازن.

وقال ان الدوري هذا الموسم مختلف فالعين معنا في المنافسة وكذلك الوصل.

وأشاد بمهارة كارتابيا في الهدف الأول، وقال:اعتقد ان فريقي تكتيكياً كان مميزاً للغاية.

وأشاد ايضاً بالحارس حسن حمزة وقال: لقد انقذنا من هدف عندما كانت النتيجة 1- صفر ومن أكثر من هدف والنتيجة 2- صفر فقد كان ثابتاً ويقظاً.