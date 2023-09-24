شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يكشف عقوبة الزمالك بعد استبعاده من السوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عقوبة الزمالك بعد الاعتذار عن عدم لعب بطولة السوبر المصري في الموسم الماضي ومشاركة بيراميدز بدلاً منه أمام النادى الأهلي في المباراة التي أقيمت في الإمارات.

وقال العطار أنه تم تطبيق اللائحة على نادي الزمالك،واستبعاده من السوبر المصري المقبل،بعد اعتذاره عن المشاركة في النسخة الماضية للموسم المنقضي، مع تغريمه 500 ألف جنيه.

وتابع العطار أن لائحة اتحاد الكرة تنص على أنه فى حال اعتذار فريق عن المشاركة في بطولة السوبر يتم استبعاده لمدة موسم وغرامة 500 ألف جنيه، أما في حال الانسحاب من المباراة أثناء إقامتها فسيتم استبعاد الفريق لمدة موسمين وتغريمه مليون جنيه، وهو ما تم مع الزمالك بعد إرساله خطاب بالإعتذار عن البطولة الأخيرة لذلك تم استبعاده لمدة عام.

وقال العطار في تصريحات صحفية إن الأهلب سيشارك في بطولة السوبر باعتباره بطل الدورى،وسيراميكا بصفته بطل كأس الرابطة وبيراميدز لاحتلاله المركز الثاني في الدورى.

أضاف العطار إن الفريق الرابع المشارك في البطولة سيكون إنبي حال فوزه على الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، أما في حالة خسارة الفريق البترولي فيشارك فيوتشر باعتباره رابع الدورى الموسم الماضي بعد استبعاد الزمالك صاحب المركز الثالث في الدوري.