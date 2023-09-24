شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| بسبب الألعاب النارية.. إنهاء كلاسيكو الدوري الهولندي بعد 56 دقيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مباراة أياكس وفينورد في الدوري الهولندي، أعمال شغب من الجماهير الغاضبة، أدت لإيقافها بعد مرور 56 دقيقة وتأجيل استئنافها لموعد لاحق.

وأصدر نادي أياكس، الذي استضاف المباراة، بياناً أوضح خلاله أن جماهيره ألقت بالألعاب النارية قبل انتهاء الشوط الأول للتعبير عن غضبها من تأخر فريقها بثلاثة أهداف، ما دفع الحكم لإيقاف اللعب قبل استئنافه.

وأكد بيان أياكس إلقاء جماهيره للألعاب النارية مجدداً خلال الشوط الثاني، حيث أوقف الحكم اللعب في الدقيقة 56، وأبلغ المسؤولين بقراره بإنهاء المباراة حفاظاً على سلامة اللاعبين.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقوات مكافحة الشغب الهولندية، وهي تحاصر الجماهير الغاضبة، لإبعادها بعد اتجاه بعضها لتحطيم منشآت استاد يوهان كرويف.

وأعلنت رابطة الدوري الهولندي أنها تدرس الأحداث التي وقعت، قبل تحديد كيفية استئناف المباراة، التي توقفت حين كانت النتيجة تشير إلى تقدم فينورد بثلاثية نظيفة سجلها سانتياجو جيمينيز «هدفين» وإيجور بيكساو.