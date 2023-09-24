شكرا لقرائتكم خبر عن حقق فوزه الثالث على التوالي..أفضل انطلاقة للوصل منذ 33 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصوير:محمد شعلان

فاز الوصل على بني ياس 3-2، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل، في ختام الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد بني ياس عند 3 نقاط.

وتعد انطلاقة الوصل والفوز في أول ثلاث مباريات الأفضل له منذ 33 عاماً،حيث حقق هذا الرقم لآخر مرة في 1990.

افتتح الوصل التسجيل بهدف من السويسري هاريس سيفروفيتش، مستفيداً من تمريرة علي صالح في الدقيقة 14.ورد بني ياس بهدف التعادل بعد ركنية نفذها جاستون ألفاريز، وارتقى لها المدافع ساشا إيفكوفيتش برأسه في الدقيقة 21.

وسجل ساشا إيفكوفيتش 12 هدفاً في دوري المحترفين، صنع سواريز 4 منها.

وسجل علي صالح الهدف الثاني للوصل بكعب القدم بعد تمريرة من هاريس في الدقيقة 61.

واشترك علي صالح ب4 من أهداف الوصل ال7 في دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم (سجل 2 وصنع 2)، فيما يعتبر بني ياس أكثر فريق ساهم أمامه علي صالح بالأهداف (6 – سجل ثلاثة أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة).

وأكمل الوصل تفوقه بالهدف الثالث برأسية البديل أداما ديالو في الدقيقة 83.

وساهم أداما ديالو بخمسة أهداف في آخر 3 مباريات بالدوري وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي (سجّل 4 أهداف وصنع هدفاً واحداً).

ورفض بني ياس الاستسلام، وقلص الفارق بهدف سجله ساشا في الدقيقة 87.