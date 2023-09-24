شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع قدماً في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع الأهلي المصري حامل اللقب قدماً في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم بفوز عريض على مضيفه سانت جورج بطل اثيوبيا بثلاثية نظيفة الأحد بملعب القاهرة الدولي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني.

وسجل حسين الشحات (29 و58) والبديل أحمد عبد القادر (90+4) الأهداف.

وكانت المباراة مقررة نهاية الأسبوع الماضي لكنها تأجلت بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراة الكأس السوبر الإفريقية الجمعة قبل الماضي أمام اتحاد العاصمة الجزائري (0-1).

ويلتقى الفريقان إياباً الجمعة المقبل بملعب القاهرة الدولي أيضاً حسب اتفاق إدارة الناديين بعدما رفض الاتحاد الإفريقي للعبة اقامة مباراة الذهاب في اثيوبيا لعدم مطابقة ملاعبها للمعايير الدولية.

وسيطر لاعبو الأهلي على اغلب فترات المباراة وان عابهم البطء الشديد والرعونة في انهاء الهجمات.

وكانت أول محاولة خطرة للأهلي عندما استغل إمام عاشور تمريرة خاطئة لناتنايل زيليك على حدود منطقة الجزاء فمرر الكرة إلى محمود عبد المنعم «كهربا» الخالي من الرقابة في مواجهة المرمى، لكنه اطاح بها فوق مرمى الحارس باهيرو نيجاش (18).

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل عندما مرر عاشور كرة بينية إلى الشحات فراوغ أمانويل مينجيشا وسددها في اقصى الزاوية اليسرى (29).

واصل لاعبو الأهلي ضغطهم الهجومي، وسدد عاشور كرة من حافة المنطقة ابعدها الحارس الى ركنية بصعوبة (35).

واستهل الأهلي الشوط الثاني بتسديدة لعاشور من داخل المنطقة ابعدها نيجاش الى ركنية (48)، أنبرى لها الشحات فأرتدت من الدفاع وتهيأت أمام رامي ربيعه الذي سددها وارتدت من العارضة.

وحرمت العارضة الأهلي من هدف ثان بردها تسديدة لعاشور من داخل المنطقة (52)، ثم انفرد كهربا وسدد بجوار القائم الأيمن (54).

وتمكن الأهلي من تعزيز قدمه عندما مرر كهربا كرة داخل المنطقة فسددها الشحات بقوة في الزاوية اليمنى للحارس نيجاش (58).

وأنقذ نيجاش مرماه من هدف ثالث بتصديه لتسديدة البديل التونسي محمد الضوي «كريستو» (73)، لكنه استسلم أمام تسديدة يسارية لعبد القادر من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.