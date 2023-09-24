شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بدر كلمة سر الفوز الأول لـ«الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: نزار جعفر

تذوق فريق الإمارات طعم الفوز الأول هذا الموسم، وعاد من خورفكان بثلاث نقاط ثمينة، بعد انتصاره على صاحب الأرض بهدفين دون رد حملا بصمة البديل فهد بدر الذي مرر كرة الهدف الأول للوافد الجديد باكو ألكاسير وسجل الثاني بحرفنة بحرفية عالية.

رفع الفريق الخيماوي بهذا الانتصار رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي خورفكان في المركز العاشر بنقاطه الثلاث السابقة.

كان واضحاً الحذر الشديد الذي أنتهجه انتهجه لاعبو الفريقين، وعلى الرغم من نسبة الاستحواذ الأكبر لخورفكان على الكرة، فإن الخطورة كانت أكثر من جانب رفاق اللاعب أندرياس إنييستا عبر الاعتماد على المرتدات، والتي كاد من أحداها إحداها ألكاسير أن يباغت الشباك في وقت مبكر لولا سوء الحظ ومرت كرته بجوار القائم، قبل أن يعود في النصف الثاني من المباراة ويضع بصمته الأولى مع «الصقور».

وعبر الإسباني بلاناغوما مدرب الإمارات، عن سعادته بالفوز الأول،مشيراً إلى أن هذه البداية فقط.

وأضاف: توليت مهمة تدريب الفريق قبل ثلاثة أسابيع، وأعتقد بأن ما تحقق بملعب خورفكان إيجابي، خاصة وأن أن الفوز سيساعدنا في الوصول إلى تحقيق أهدافنا المستقبلية.

بدوره أكد عبد الله العاجل مدير فريق الإمارات، أن «الصقور» حصل على ثلاث نقاط غالية، بعد أن عمل النادي بجد خلال الفترة الماضية، والفوز على خورفكان يمثل الانطلاقة الحقيقية للصقور في دوري أدنوك للمحترفين.

في الجانب الآخر أبدى جيرارد سارغوزا مدرب خورفكان، عدم رضاه لنتيجة المباراة، مشيراً إلى أن الفريق أضاع العديد من الفرص والتي كانت كفيلة بتغيير مجرى اللقاء لمصلحته.