شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاقة مثيرة للنسخة الأولى من بطولة الميني فوتبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتحت النسخة الأولى من بطولة الميني فوتبول في ملاعب دبي بولارز في داون تاون دبي، وجرت مراسم الاحتفال بحضور كبير من ممثلي الفرق والقائمين على أمر اللعبة الوليدة، وتقدم الحضور سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع، ورئيس اللجنة التنفيذية للميني فوتبول التي تم إشهارها مؤخراً.

وأسفرت مباريات الجولة الأولى عن فوز بلدية دبي على اتحاد كلباء 5-4 في مباراة الافتتاح، وفي المباراة الثانية فاز فريق روز بيري العالمية على فريق شرطة دبي 1-0، وفي المباراة الثالثة فاز فريق أدنوك للبترول على أكاديمية الريس 5-4، وانتهت مواجهة الشعب مع سبورت فور أول بالتعادل السلبي.

وأعرب سعيد العاجل رئيس اللجنة التنفيذية للعبة في مجلس الشارقة الرياضي عن سعادته الكبيرة بالانطلاقة القوية للعبة، وقال: «سعداء للغاية باستقطاب 12 فريقاً في ضربة البداية، ونطمح إلى استقطاب المزيد من الفرق في الفترة القادمة».