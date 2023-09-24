شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتكر ذهب «جلوبال ليزر رن» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: مسعد عبدالوهاب

سيطر لاعبو ولاعبات الإمارات على المراكز الأولى في البطولة العالمية للخماسي الحديث لمسابقة الرماية بمسدس الليزر- والجري (جلوبال ليزر رن) التي نظمها اتحاد الإمارات للخماسي الحديث في الصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي بمنطقة الحزانة، بإشراف الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، وبرعاية الهيئة العامة للرياضة ومجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من الإمارات،علاوة على لاعبي 17 دولة من الجنسيات المقيمة على أرض الدولة تنافسوا في 20 مسابقة للأعمار السنية من 9 سنوات حتى 50 عاماً.

توجت الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، ورئيسة اللجنة العليا المنظمة للبطولة، أصحاب المراكز الأولى بحضور كل من محمد سلطان الخاصوني الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي، والمهندس سليمان الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ومحمد علي ماجد، رئيس الفرق الرياضية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وممثلاً عن مجلس أبوظبي الرياضي، وناصر سلطان المعمري، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووضاح الحارثي وثاني ماجد بن سليمان، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وأعضاء اللجنة العليا المنظمة للبطولة.

وأسفرت منافسات مسابقات الذكور في فئة 9 سنوات، عن فوز مايد حارب عبدالله بالمركز الأول بزمن قدره 3:40:03 دقيقة. وفي فئة 11 سنة، حقق ذياب عمر سعيد المركز الأول بزمن 2:40:00 دقيقة، وفي فئة 13 سنة حقق اللاعب عبدالرحمن سعيد المركز الأول بزمن 4:08:00 دقيقة، وفي فئة 15 سنة حقق اللاعب علي عبدالله مبارك المركز الأول بزمن 5:34:81 دقيقة، وفي فئة 17 سنة حقق اللاعب مكتوم أمين مثنى المركز الأول بزمن قدره 4:48:24 دقيقة، وفي فئة الشباب 19 سنة حقق اللاعب علي محمد جاسم المركز الأول بزمن قدره 6:27:57 دقيقة.

وفي مرحلة العمومي للرجال، حقق اللاعب صالح مبارك ناصر المركز الأول بزمن قدره 5:02:40 دقيقة. وفي مرحلة 40 سنة فما فوق (+40) للرجال، حقق اللاعب أنيس الوسلاتي من تونس المركز الأول بزمن قدره 5:22:10 دقيقة. وفي مرحلة 50 سنة فما فوق (+50)، حقق اللاعب مصطفى صلاح الدين من مصر المركز الأول بزمن وقدره 5:14:50 دقيقة.

تفوق لاعبات الإمارات

وفي منافسات الفتيات فئة 9 سنوات، حققت علياء جاسم عبدالله المركز الأول بزمن 4:12:55 دقيقة. وفي فئة 11 سنة، حققت موزة حميدي الكتبي المركز الأول بزمن 3:32:00 دقيقة. وفي فئة 13 سنة، حققت ريم محمد علي المركز الأول بزمن 5:29:31 دقيقة. وفي فئة 15 سنة، حققت وديمة مرزوق سالم المركز الأول بزمن 6:51:00 دقيقة. وفي فئة 17 سنة، حققت عذاري عبدالله محمد المركز الأول بزمن 10:31:00 دقيقة. وفي فئة 19 سنة، حققت ميثاء محمد بلال المركز الأول بزمن 7:51:00 دقيقة. وفي فئة 19 سنة- عمومي بنات، حققت بدور عبدالله سالم المركز الأول بزمن 7:30:00 دقيقة. وفي فئة 40 سنة فما فوق (+40)، حققت رشا أحمد علي من مصر المركز الأول بزمن قدره 7:29:00 دقيقة.

ثمار العمل

وأعربت الدكتورة هدى المطروشي، رئيسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، عن سعادتها بالنجاح الكبير للبطولة التي تعد ثمار عمل مجلس إدارة الاتحاد على مدار أكثر من عام، باعتبارها أول بطولة عالمية بتنظيم الاتحاد وبإشراف الاتحاد الدولي، وتقدمت بالشكر للهيئة العامة للرياضة ولمجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي، ولكل الاتحادات التي دعّمت اتحاد الخماسي الجديد من أجل الوصول إلى هذه النتائج الباهرة في التنظيم والمنافسات.

وأضافت: مشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة، تجسد جهود الاتحاد طوال الفترة الماضية، وتؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطتنا الاستراتيجية للارتقاء برياضة الخماسي الحديث، واستقطاب الخامات الجيدة التي أفرزتها البطولة من أجل ضمها إلى صفوف المنتخبات الوطنية، والخطط المستقبلية تتضمن إعداد بطل أولمبي، ومنتخب الإمارات حقق نتائج إيجابية في الفترة الماضية وحصد 5 ميداليات ملونة في بطولة تايلاند، وبناء على اتفاقية التعاون مع اتحاد المبارزة، انضم إلينا لاعب تحت مظلة اتحاد الخماسي، ونأمل أن يكون هو بطلنا الأولمبي المقبل.