شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاسمي يهنئ أبطال «الشارقة للشطرنج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج أبطال النادي، وأهدى إنجازهم في بطولات الإمارات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

فاز لاعبو النادي بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج تحت 20 سنة، إضافة إلى المركز الثاني لفئة الرجال.

وأكد رئيس النادي أن «الشارقة للشطرنج» حقق هذه البطولات والإنجازات بفضل اهتمام وتوجيه صاحب السمو حاكم الشارقة، وأضاف: «نتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الشارقة الرياضي رئيساً وإدارة لجهودهم ودعمهم للنادي ولاعبيه، كما نشيد بجهود إدارة النادي ولاعبيه والجهازين الإداري والفني».

وكان لاعب النادي زايد سلطان الطاهر حقق الميدالية الذهبية لبطولة الإمارات للشباب تحت 20 سنة، كما حقق لاعب النادي يحيى شعيب الكاف المركز الثاني والميدالية الفضية لنفس البطولة، وجاء حمد بدر حوير في المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

وفي بطولة الإمارات للرجال، حقق لاعب النادي سالم عبد الرحيم بو عيون المركز الثاني والميدالية الفضية.

وأعرب وهيب جعفر الزرعوني الأمين العام للنادي عن سعادته بحصول النادي على 4 ميداليات من الميداليات الست، مؤكداً التزام النادي بالبرامج التدريبية التي ترفع من مستوى اللاعبين، سعياً وراء تحقيق النتائج التي ترضي الطموحات، وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس النادي لتوجيهاته واهتمامه بتطوير أداء اللاعبين ورفع مستواهم الفني وتحقيق أهداف النادي.

