4 صفقات تدعم سيدات القادسية

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- بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي القادسية مع 3 لاعبات أجانب لتدعيم صفوف فريق السيدات للموسم المقبل. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعاقد نادي القادسية مع 3 لاعبات أجانب لتدعيم صفوف فريق السيدات للموسم المقبل. وأعلنت إدارة نادي القادسية عن تعاقدها مع حارسة المرمى الدولية الكولومبية فالنتينا جونزاليس سوتو، ومواطنتها قلب الدفاع إليزابيث كاربالي لاعبة أتلتيكو ناسيونال السابقة. كما تعاقد مع قلب الدفاع البرازيلية راياني ماتشادو، لاعبة فلامنجو السابقة. وعلى صعيد الصفقات المحلية، تعاقد القادسية مع الظهير الأيمن ريما المالكي قادمة من النصر الذي توجت معه بدوري الموسم الماضي. من جانبها، أشادت اليونانية كاترينا فاليدا المديرة الفنية لفريق القادسية للسيدات بالتعاقدات الجديدة. وقالت «التعاقدات الجديدة ستعزز قوة الفريق الذي ينظر بشغف لأول مشاركة في الدوري الممتاز للسيدات. نتطلع لنتائج تسعد جماهير القادسية وترقى لطموحات الإدارة». وستنطلق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي الممتاز للسيدات في 13 أكتوبر المقبل بمشاركة فرق القادسية والرياض وشعلة الشرقية والهلال والاتحاد والأهلي والشباب وحامل اللقب النصر. وسيخوض القادسية أولى مبارياته على ملعبه باستضافة فريق الهلال.

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