شكرا لقرائتكم خبر تاليسكا يسخر من عدم استدعائه لقائمة البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سخر محترف النصر السعودي، البرازيلي أندرسون تاليسكا، من استمرار عدم استدعائه للانضمام إلى قائمة منتخب بلاده، للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وعقب الإعلان عن قائمة المنتخب البرازيلي، كتب تاليسكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»: «بدأت أعتقد أنني لست برازيليا»، مع إضافة وجوه تعبيرية ضاحكة.

وكان مدرب المنتخب البرازيلي، فرناندو دينيز، أعلن مساء السبت 23 سبتمبر، قائمة اللاعبين المشاركين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات مونديال 2026، والتي غاب عنها تاليسكا، رغم تألقه اللافت مع النصر خلال الفترة الماضية.

وفى السياق نفسه، شهدت قائمة «السيلساو» وجود نجم الهلال نيمار جونيور، ولكن غاب عنها كثير من المحترفين في دوري روشن السعودي، أبرزهم إيغور كورنادو، ومالكوم، وأليكس تيليس.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهتين ضمن تصفيات كأس العالم 2026، يومي 13 و18 أكتوبر المقبل، الأولى أمام منتخب فنزويلا في البرازيل، ثم الثانية أمام أوروغواي في ملعب الأخير.

وكان النصر قد نجح في التعاقد مع تاليسكا في سوق الانتقالات الصيفية عام 2021، وأعلن النادي منذ أشهر، تمديد عقد لاعبه البرازيلي، لموسمين إضافيين، ليستمر في صفوف «فارس نجد» حتى 2026.

وإحصائيا، شارك اللاعب صاحب الـ29 عاما حتى الآن في 64 مباراة مع فريقه بكل المسابقات، مُسهمًا بـ56 هدفا (أحرز 48 هدفا، وقدّم 8 تمريرات حاسمة)، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

تاليسكا مع النصر