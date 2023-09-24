مدرب لاتسيو يتحسر على رحيل سافيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبدى مدرب نادي لاتسيو، الإيطالي ماوريسيو ساري، حسرته على رحيل متوسط الميدان، سيرجي سافيتش، الذي انتقل إلى نادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، مؤكدا أن فريقه لا يضم حاليا في تشكيلته لاعبا بنفس جودة اللاعب الصربي.

وعقب تعادل لاتسيو أمام مونزا بهدف لمثله، ضمن منافسات الدوري الإيطالي، قال ساري في تصريحات أوردها موقع «calciomercato» «إنها لحظة صعبة يتعين علينا فيها أن نبقى هادئين للغاية».

وأضاف المدرب الإيطالي «يجب أن نفهم سبب عدم قدرتنا على تكرار نتائج العام الماضي، الوقت مطلوب للوافدين الجدد، نحن نفتقد سافيتش، لقد كان سيرجي لاعبا مهما للغاية في تشكيلة فريقنا».

وفشل لاتسيو في العودة لدرب الانتصارات في «الكالتشيو»، بعد التعادل في عقر داره، أمام الصاعد حديثا مونزا، أمسية السبت 23 سبتمبر، ضمن الجولة الخامسة من المسابقة الإيطالية، وأصبح رصيد فريق المدرب ساري 4 نقاط في المركز الـ15 مؤقتا بجدول الترتيب.

وكان الهلال قد تعاقد مع اللاعب الصربي قادما من لاتسيو بعقد يمتد لمدة 3 مواسم، وبقيمة 40 مليون يورو وفقا لمصادر متنوعة، ونجح سافيتش في التأقلم سريعا بعد انضمامه لصفوف «الزعيم»، وبدأ في التألق بمهاراته وتسجيل الأهداف، ويحتل فريقه المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد صاحب الصدارة.

يذكر أن سافيتش دافع عن قميص لاتسيو لمدة 8 سنوات، منذ الانضمام إليه صيف 2015 من جينك البلجيكي، حيث ظهر بقميص «النسور» في 341 مباراة، محرزا 69 هدفا، ومانحا 59 تمريرة حاسمة، علما أنه حصد مع الفريق 3 ألقاب محلية (كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مرتين).