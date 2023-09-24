شكرا لقرائتكم خبر الجبلين يتطلع لاستغلال ظروف الهلال في كأس الملك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل، حينما يستقبل الجبلين ضيفه الهلال ضمن منافسات دور الـ(32) من كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي انطلقت منافساتها أمس الأحد عبر أربع لقاءات في كل من بريدة والدمام والرس والرياض..وتتجدد موقعة الليلة، ذكرى «الثمانية « التي حققها الهلال على حساب الجبلين في أول لقاء بينهما ضمن ذات المسابقة، فيما يتوقع أن تكتظ مدرجات ملعب اللقاء بالزحف الجماهيري وسط ترقب واضح للظهور الأول للنجم البرازيلي نيمار داسيلفا في حائل.

الجبلين صاحب المرتبة الخامسة في دوري يلو للدرجة الأولى برصيد 13 نقطة، والذي يستهل مشواره في البطولة، يدخل هذا اللقاء وسط معنويات عالية بعد فوزه الأخير في الدوري على حساب جدة بهدف وحيد، ويسعى إلى تجاوز هذا اللقاء وخطف بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من المسابقة، معتمدا في ذلك على استقرار أوضاعه الفنية في الآونة الأخيرة وتصاعد الأداء الفني لدى كتيبة الفرنسي دينيس لافاني الذي يخوض موسمه الثاني على التوالي مدربا للفريق الأول، علاوة على تواجد كوكبة من العناصر الأجنبية البارزة القادرة على إيقاف خطورة عناصر ضيفه إضافة إلى عاملي الأرض والجمهور.

في المقابل الهلال وصيف دوري روشن للمحترفين برصيد 17 نقطة، والذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الذي حققه في الموسم الماضي، يسعى إلى تحقيق الفوز وبلوغ دور الـ(16) من المسابقة، فيما تبدو أوضاع الفريق متذبذبة على غير العادة من حيث تباين الأداء والمستويات لا سيما بعدما خرج متعادلا في مواجهته الأخيرة ضد ضمك بهدف لمثله، لذا يتوقع أن يخوض مدربه البرتغالي خورخي خيسوس اللقاء بطريقة متوازنة أملا في حسم اللقاء مبكرا وإظهار الأداء الفني الإيجابي المنتظر لدى جماهيره، معتمدا في ذلك على عدد من الأوراق الدولية المؤثرة في صفوف الفريق.

قبل المواجهة: