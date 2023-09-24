حكيم زياش يستعيد توهجه مع غلطة سراي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الدولي المغربي حكيم زياش باكورة أهدافه مع ناديه الجديد، غلطة سراي، خلال الفوز 2-1 على إسطنبول باشاك شهير، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الموسم الجديد (2023-24) لبطولة دوري السوبر التركي لكرة القدم.

وجاء هدف زياش من تسديدة يسارية قوية، وبعد الهدف، ليستعيد توهجه مع غلطة سراي، بعد فترة معاناته مع تشيلسي الإنجليزي الذي رحل عنه خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية.

وعاش جناح «أسود الأطلس» تجربة صعبة في تشيلسي على مدار 3 مواسم متتالية (2020-23)، رغم تتويجه مع النادي اللندني بـ3 ألقاب كبيرة (دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، كأس العالم للأندية)، وتكمن صعوبة التجربة في عدم حصول النجم المغربي على أوقات لعب منتظمة، وتهميش دوره في كثير من الأحيان. وتناقضت مكانة زياش في تشيلسي مع ما قدمه اللاعب رفقة منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم الأخيرة «قطر 2022»؛ حيث أسهم بصورة مؤثرة في حصول «أسود الأطلس» على المركز الرابع بالمونديال القطري.

وأكدت التجربة المونديالية قدرة النجم المغربي على التألق بأعلى مستويات اللعبة، في حالة حصوله على الثقة المطلوبة، وفيما بدا نجم أياكس أمستردام السابق بعيدا عن خطط المدرب الجديد لتشيلسي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، أصبح لزاما على الجناح الأعسر أن يرحل إلى وجهة جديدة.

وبدا زياش قريبا للغاية من إكمال انتقاله إلى النصر السعودي؛ لكن الصفقة انهارت بصورة مفاجئة، قبل أن يقتحم غلطة سراي سباق التوقيع مع اللاعب، ليضمه على سبيل الإعارة.

وسريعا، تمكن النجم السابق لأياكس من إثبات نفسه في تشكيلة غلطة سراي؛ فصنع هدفا بمباراته الأولى، قبل أن يهز شباك باشاك شهير.

ويضم غلطة سراي في صفوفه أسماء لامعة؛ على غرار ماورو إيكاردي ودريس ميرتنز وويلفريد زاها وسيدريك باكامبو ولوكاس توريرا وأنخيلينيو ودافينسون سانشيز وفرناندو موسليرا، كما يشارك الفريق في دوري أبطال أوروبا، ما يجعل «تجربة زياش في إسطنبول» جديرة بالمتابعة والتقدير.

ويملك زياش القدرة على الإجادة في مراكز متعددة بالخط الأمامي، مثل الجناح الأيمن وصانع الألعاب، ويعتقد مراقبون أن مدرب غلطة سراي، التركي أوكان بوروك، قد وجد في النجم المغربي «القطعة الناقصة» بتشكيلته المدججة بالنجوم.