شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعادل حسام حسن فى قائمة هدافى الأهلى بالبطولات الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسين الشحات، لاعب الأهلي، في معادلة رقم حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك السابق، في عدد الأهداف المسجلة في البطولات الأفريقية برصيد 17 هدفا في مختلف البطولات الأفريقية، بعد هدفيه في شباك سان جورج الإثيوبي بذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما تخطى حسين الشحات، لاعب الأهلي، الثنائي علاء إبراهيم والمغربي وليد أزارو، في قائمة هدافي الفريق الأحمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد هدفيه في مرمى سان جورج الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 لدوري الأبطال.

حسين الشحات أصبح الآن لديه 14 هدفا تخطى بها أرقام علاء إبراهيم ووليد أزارو ويعادل محمد شريف، ويأتي في المركز الثامن بترتيب هدافي الأهلي في البطولة الأفريقية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا فى الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء، كل من ياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفي شوبير وكريم الدبيس وأحمد كوكا.

لقاء الأهلي وسان جورج هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما فى بطولات الأندية الأفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.

المواجهة الأولى للأهلي مع الأندية الإثيوبية كانت مع نادي البن الإثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، ووقتها لعب الأهلي بفريق من البدلاء، بينما كان الفريق الأول يلعب في نفس اليوم مع الشباب السعودي في كأس النخبة العربية «السوبر» والتي أقيمت في تونس، وفاز الأهلي بهدفين دون مقابل، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثانية، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت مع فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف للا شيء يوم 23 ديسمبر 2018م.

ولعب الأهلي مع أندية إثيوبيا 6 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل فى ثلاث وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.