شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح الزمالك يطلب استبعاد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من الإشراف على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب عدد من مرشحى نادى الزمالك، وعلى رأسهم مصطفى عبد الخالق، المرشح لانتخابات النادى، استبعاد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من الإشراف على انتخابات النادى تطبيقا لمبدأ الشفافية فى انتخابات الجمعية العمومية.

وقال عبد الخالق، إن السبب فى مطالبته مع المرشحين باستبعاد المديرية، خاصة أن العدد الأكبر منهم أعضاء جمعية عمومية منتسبة بالزمالك، وبالتالي نطالب بمديرية أخرى لضمان الشفافية.