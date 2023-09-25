شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح الزمالك يطلب استبعاد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من الإشراف على الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
وقال عبد الخالق، إن السبب فى مطالبته مع المرشحين باستبعاد المديرية، خاصة أن العدد الأكبر منهم أعضاء جمعية عمومية منتسبة بالزمالك، وبالتالي نطالب بمديرية أخرى لضمان الشفافية.
ورفض بعض مرشحى انتخابات نادى الزمالك القيمة التى حددتها اللجنة الثلاثية نظير استلام أسطوانة مدمجة cd والتى تحتوى البيانات الخاصة بالانتخابات واعضاء الجمعية العمومية حيث حددت اللجنة مبلغ 25 الف جنيه وهو ما رفضه المرشحين.
ومن جانبه وعد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية، بتقليل قيمة الأسطوانة على أن تتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز