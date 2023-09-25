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مرشح الزمالك يطلب استبعاد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من الإشراف على الانتخابات

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القاهرة - سامية سيد -  

طلب عدد من مرشحى نادى الزمالك، وعلى رأسهم مصطفى عبد الخالق، المرشح لانتخابات النادى، استبعاد مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من الإشراف على انتخابات النادى تطبيقا لمبدأ الشفافية فى انتخابات الجمعية العمومية.

 

وقال عبد الخالق، إن السبب فى مطالبته مع المرشحين باستبعاد المديرية، خاصة أن العدد الأكبر منهم أعضاء جمعية عمومية منتسبة بالزمالك، وبالتالي نطالب بمديرية أخرى لضمان الشفافية.

 

ورفض بعض مرشحى انتخابات نادى الزمالك القيمة التى حددتها اللجنة الثلاثية نظير استلام أسطوانة مدمجة cd والتى تحتوى البيانات الخاصة بالانتخابات واعضاء الجمعية العمومية حيث حددت اللجنة مبلغ 25 الف جنيه وهو ما رفضه المرشحين.

 

ومن جانبه وعد عماد البنانى رئيس اللجنة الثلاثية، بتقليل قيمة الأسطوانة على أن تتراوح ما بين 5 و10 آلاف جنيه.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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