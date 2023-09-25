شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: سان جورج فريق مميز.. وحققنا الانطلاقة المطلوبة فى البطولة المحببة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي في جهاز السويسري مارسيل كولر، إن فريق سان جورج مميز للغاية كمنافس في ذهاب تمهيدي دورى أبطال أفريقيا، موضحا أن الفريق حقق النتيجة المطلوبة في ضربة البداية للبطولة المحببة للأهلي وجماهيره.

وأضاف قمصان، في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: لاعبو الأهلي لديهم إمكانيات كبيرة خاصة العناصر الجديدة، مثل إمام عاشور ورضا سليم، اللذين كانا في قمة مستواهما واندمجا في الفريق بسرعة، خاصة مع تعامل كولر المميز وتجهيزهم نفسيا وبدنيا.

وتابع: دورى الأبطال هى بطولتنا المحببة، حققنا المطلوب، ونرفض الاستهانة بقدرات سان جورج لأنه يضم عدد من اللاعبين الدوليين في المنتخب الإثيوبي، ولدينا استحقاقات صعبة هذا الموسم في مختلف البطولات.

وفاز الأهلي على نظيره سانت جورج بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب بدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا؛ سجل حسين الشحات الهدف الأول في الدقيقة 29 بعدما قام بمراوغة رائعة للاعب سانت جورج، قبل أن يسددها على يسار حارس الفريق الاثيوبي وتسكن الشباك، بعدها سجل الشحات مجددا وأضاف الهدف الثاني لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 58 بعد تمريرة طولية من محمود كهربا إلى “الشحات" الذي يسددها ببراعة في شباك سانت جورج، قبل أن يحرز أحمد عبدالقادر الهدف الثالث قبل نهاية المباراة بلحظات.