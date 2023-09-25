شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 9 / 2023، فى مقدمتها، طرح تذاكر وديتىّ منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات للبيع.

طرح تذاكر وديتىّ منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر بالإمارات للبيع

أعلن مجلس أبو ظبى الرياضى، طرح تذاكر مباراتى منتخب مصر الوديتين أمام زامبيا والجزائر المقرر لهما يومى 12 و16 أكتوبر المقبل خلال معسكره بالعين على استاد هزاع بن زايد، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

الأهلى يستهل رحلة الحفاظ على لقب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى سان جورج.. فيديو

وضع فريق الأهلي قدماً في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المنتخب الأولمبى يستدعى عمر فايد وبلال مظهر لمعسكر أكتوبر استعدادا لودية أوزبكستان

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب، المقرر إقامته فى الفترة من 9 الى 17 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى غداً

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها مساء غد الاثنين فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

عودة زيزو والجزيرى وعواد لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون واستبعاد دونجا والمثلوثى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

عبد الواحد يكشف لـ"الخليج 365" سبب استبعاد دونجا والمثلوثى من مواجهة المقاولون

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب قرار الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، كلاً من حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا من قائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الإثنين.

شاهد أحمد أيمن منصور ووالده وعيد فى الزمالك لحل أزمة انتقالهما للمصرى

تواجد اليوم، الأحد، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا المصرى البورسعيدى، فى مقر نادى الزمالك، من أجل الاجتماع مع مسئولى القلعة البيضاء، والسعى لحل أزمة انتقالهما لصفوف الفريق البورسعيدى.