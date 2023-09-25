أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 9 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 9 / 2023 العديد من الأخبار المهمة أبرزها: الأهلى يستهل رحلة الحفاظ على لقب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى سان جورج.

الأهلى يستهل رحلة الحفاظ على لقب أفريقيا بثلاثية نظيفة فى سان جورج.. فيديو

وضع فريق الأهلي قدماً في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبى 9 أكتوبر المقبل

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب، على انطلاق معسكره القادم يوم 9 أكتوبر المقبل، والذي يواجه خلاله أوزبكستان وديا فقط، بعد تعثر الاتفاق على وديات أخرى تلبى طموحات المنتخب الذى ضمن التأهل للأولمبياد رسميًا ممثلا عن قارة أفريقيا، بعد وصافته لبطولة الأمم تحت 23 سنة الأخيرة بالمغرب.

المنتخب الأولمبى يستدعى عمر فايد وبلال مظهر لمعسكر أكتوبر استعدادا لودية أوزبكستان

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني، على استدعاء الثنائي المحترف عمر فايد المنضم لنادى نوفي بازار الصربي وبلال مظهر المحترف فى باناثينايكوس اليوناني إلى معسكر المنتخب، المقرر إقامته فى الفترة من 9 الى 17 أكتوبر المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع أوزبكستان ضمن برنامج إعداد المنتخب للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى غداً

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين الحكم الدولى أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والمقاولون العرب، المقرر لها مساء غد الاثنين فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

أحمد الغندور حكما لمباراة البنك الأهلى وبيراميدز فى الدورى

يدير الحكم الدولى أحمد الغندور مباراة البنك الأهلى وبيراميدز فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى الممتاز المقرر لها فى الرابعة عصر غد الاثنين باستاد السلام.

عودة زيزو والجزيرى وعواد لقائمة الزمالك لمواجهة المقاولون واستبعاد دونجا والمثلوثى

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة المقاولون العرب، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

عبد الواحد يكشف لـ"الخليج 365" سبب استبعاد دونجا والمثلوثى من مواجهة المقاولون

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، سبب قرار الجهاز الفنى بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، كلاً من حمزة المثلوثى ونبيل عماد دونجا من قائمة مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها غدًا الإثنين.

شاهد أحمد أيمن منصور ووالده وعيد فى الزمالك لحل أزمة انتقالهما للمصرى

تواجد اليوم، الأحد، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لاعبا المصرى البورسعيدى، فى مقر نادى الزمالك، من أجل الاجتماع مع مسئولى القلعة البيضاء، والسعى لحل أزمة انتقالهما لصفوف الفريق البورسعيدى.