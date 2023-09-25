شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يفوز بالستة.. ومدربه غير راضٍ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

واصل العين الضرب بقوة في مواجهة المنافسين، بعدما حقق فوزه السادس على التوالي في كل المسابقات، بتجاوزه ضيفه عجمان 6-صفر، ليرفع غلته في جدول دوري أدنوك إلى 9 نقاط.

ووجه «الزعيم»سلسلة من الرسائل شديدة اللهجة إلى كل المنافسين، بعدما استعرض وتألق وبدا وكأن الفريق يعيش حالة من الجوع لكسب النقاط، حتى لا يقع في المحظور كما حصل معه في الموسم الماضي حين أهدر النقاط، ليجد نفسه في اليوم الختامي وصيفاً بعدما كان يمني النفس باللقب الخامس عشر في تاريخه.

وحقق «الزعيم» الانتصار السداسي، في ليلة تنوعت فيها مصادر الخطورة، وتبادل اللاعبون زيارة الشباك، فتألق المغربي سفيان رحيمي بتسجيل ثنائية كان الهدف الأول فيها هو الأروع بتسديدة عالطائر، في وقت بدا يحيى نادر شعلة نشاط في وسط الميدان، ليسجل هدفاً بتسديدة من خارج المربع، ليؤكد أنه سيكون المكسب الكبير في تشكيلة «الزعيم» ومنتخبنا الوطني هذا الموسم.

ولم يقتصر التألق على من زار الشباك، فكانت لمسات عمير أتزيلي مميزة، ووضع الباراغوياني كاكو زملاءه بسهولة أمام شباك المنافس وتحويل الكرات إلى أهداف سهلة، ورفع العملاق التوغولي لابا كودجو غلته إلى 3 أهداف هذا الموسم في الدوري، و5 أهداف في كل البطولات، بعدما كان قد سجل الثلاثاء الماضي هدفين من أصل ثلاثة في مرمى باختاكور الأوزبكي.

الفوز الرابع على التوالي

ويعتبر هذا الانتصار هو الثالث على التوالي هذا الموسم في الدوري، والرابع على التوالي على أرضه (2 الموسم الماضي، و2 في الموسم الحالي).

ويمثل عجمان صيداً سهلاً بلغة الأرقام بالنسبة إلى«الزعيم»، خاصة أن هذا الفوز الكبير يعتبر الثالث الذي يحققه العين على حساب ضيفه البرتقالي، بعدما كان قد دك مرماه بسباعية في (2015، وفي 2018)، كما تغلب عليه بالخمسة في إياب الموسم الماضي.

الجدير بالذكر أن الفوز الأكبر للعين على أرضه، كان على حساب الظفرة (2012، و2022-2023)، وعلى عجمان (2018)، بسباعية نظيفة.

شباك نظيفة

ولم تقتصر المكاسب في ليلة العين الكبيرة على الفوز السداسي، حيث تمكن الحارس خالد عيسى من إنهاء المباراة الثالثة على التوالي بشباك نظيفة، بعدما حافظ على نظافة شباكه أمام حتا وعجمان في الدوري، وأمام باختاكور في أولى جولات دوري أبطال آسيا أيضاً.

من جهته،أعرب الهولندي، ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، عن رضاه على النتيجة النهائية لمباراة فريقه أمام عجمان،غير أنه أبدى في الوقت نفسه عدم رضاه على أداء الفريق في شوط اللعب الأول رغم أنه انتهى بتفوق «الزعيم» بنتيجة 4-0، مؤكداً من الطبيعي أن يكون المدرب سعيداً عندما يكون متقدماً بأربعة أهداف، ولكن عندما يكون الأداء غير جيد فلن يكون سعيداً بالتأكيد.

وأكمل: بالنسبة لي في شوط اللعب الأول لم نظهر بالمستوى المطلوب على عكس شوط اللعب الثاني والذي قدمنا فيه أداءً جيداً رغم أنه شهد هدفين فقط من أجمالي الستة أهداف، ولكننا نركز فقط على أدائنا وليس مردود الفريق المنافس، لذلك يتوجب أن يكون مستوانا في تطور مستمر.

وتعليقاً على سؤال حول سبب عدم رضاه عن أداء فريقه في الشوط الأول، قال: عندما بدأنا الشوط الأول الفريق المنافس أوجد أكثر من فرصة وبدت هناك بعض المشاكل الدفاعية، الأمر الذي بدا مزعجاً بالنسبة لنا، ولكن في الشوط الثاني تحسنا كثيراً.

وحول ما إذا كانت جودة اللاعبين في قائمة فريقه تمثل صداعاً بالنسبة له، قال: أنا سعيد بمردود العديد من اللاعبين في قائمة فريقي والأمر لا يمثل صداعاً، ولكن ربما يشكل عدم مشاركة البعض شيء من الإحباط بالنسبة لهم، ولكنني في الأخير تعلمت من والدي حكمة وهي أن اللاعبين هم من يضعون أسماءهم في قائمة الفريق وليس المدرب.

ناقوس الخطر

وفي الوقت الذي عاش العين ليلة بطابع ونكهة «الزعامة»، كان الضيف يعود إلى معقله وهو محمل بالكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول صورة الفريق وهيبته الفنية التي كان عليها الموسم الماضي مع المدرب غوران.

ووضح أن الفريق البرتقالي يعاني لعنة البدايات الضعيفة، ذلك أنها المرة الثانية على التوالي التي يحصد فيها «البرتقالي» نقطة واحدة في أول ثلاث جولات، والثالثة في آخر 4 مواسم، علماً بأنه حصد 4 نقاط في موسم 2020-2021، بينما كان الحصاد الأفضل لرجال عجمان في موسم 2019-2020 بنيل الفريق 7 نقاط من أصل 9 ممكنة.

وبهذه الخسارة الكبيرة، أصبح عجمان الأضعف دفاعياً هذا الموسم، بعدما اهتزت شباك الفريق ب 13 هدفاً في 3 مباريات وبمعدل بتجاوز ال 4 أهداف في اللقاء الواحد!.