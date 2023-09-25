شكرا لقرائتكم خبر عن سكولز ونيمار.. أسماء لاعبي فريق مصري تثير الجدل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثار فريق «لافيينا» أحد أندية دوري المحترفين المصري، الجدل بقائمة لاعبيه لمباراته الافتتاحية للموسم الحالي أمام نادي السكة الحديد.

ودفع فريق لافيينا الذي يدربه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، بقائمة لاعبين يحملون ألقاب عدد من اللاعبين العالميين، ومنهم برعي كاميني، حمدي مارسيلو، هشام نيمار، أحمد سكولز وكريم مارادونا.

وضمت قائمة اللاعبين أسماء لاعبين مصريين وعرب مثل محمود ساسي، محمد أشرف بن شرقي، المعتصم شيكا وخالد شيفو.

وتسبب إعلان قائمة أسماء اللاعبين المشاركين بالجدل بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين اختلفوا حول جدوى إطلاق اللاعبين أسماء نجوم عالميين على أنفسهم، خاصة أن نادي لافيينا، يمنح نفسه لقب «بوكا جونيورز الصعيد».

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين لافيينا والسكة الحديد، في الموسم الذي يشهد النسخة الأولى من بطولة دوري المحترفين المصري، الذي شهد تعديلات على منافسات القسم الثاني، لتصبح مجموعة واحدة بدلاً من ثلاث مجموعات.