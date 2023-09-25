شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع الجزيرة يستعرض قوته الهجومية في كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد «فخر أبوظبي» علو كعبه بالفوز الكبير الذي عاد به من معقل «النمور» على حساب مضيفه اتحاد كلباء برباعية نظيفة تبادل في إحرازها المدافعان عبد الله إدريس، وخليفة الحمادي إلى جانب عبد الله رمضان، والفرنسي نيسكينز كيبانو.

استعرض الفريق الجزراوي قوته الهجومية، وإن جاء هدفان عبر مدافعين، واسترد حظوظه في سباق المقدمة، بعد الخسارة أمام الوحدة في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما بقي كلباء عند نقطته الوحيدة. لعب الجزيرة بطريقة «السهل الممتنع» واستغلال نقاط الضعف عند منافسه كلباء الذي ظهر بشكل متباين على مدار شوطي المباراة، فبعد البداية القوية والأفضلية خلال ال45 دقيقة الأولى، تغير مظهر الفريق في الحصة الثانية مع جملة من الأخطاء والهفوات الدفاعية التي كلفت شباك الحارس عيسى الهوتي أربعة أهداف كان من الممكن أن تتضاعف، ويخرج الفريق بهزيمة أكبر.

من جهته، أشاد الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، بلاعبي فريقه الذين قدموا مباراة كبيرة، مشيراً إلى أنه لم يسبق لفريقه خوض مباراة سهلة في ملعب كلباء، وتوقع مباراة صعبة خاصة أن صاحب الأرض يعتمد على الكرات الطولية ويمتلك مهاجمين جيدين.

في الجانب الآخر، أكد جابرييل بن مساعد المدرب مجيدي المعاقب بالطرد منذ الجولة السابقة، أن النتيجة الثقيلة لا تعكس مجريات المباراة لا سيما في شوط اللعب الأول الذي أظهرت إحصاءاته تفوق كلباء لكن لم يتمكن من استغلال العديد من الفرص منها تسع فرص حقيقية أمام المرمى فضلاً عن 16 تسديدة مباشرة من بينها 10 من داخل منطقة الجزاء، في المقابل نجح الجزيرة في استغلال كل الفرص التي سنحت له.

