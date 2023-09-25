شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تفتتح حصاد العرب في «آسياد هانغتشو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هانغتشو: أحمد جمال الدين

افتتحت الإمارات رصيد العرب بفضية وبرونزية في الجودو في دورة الألعاب الآسيوية ال19 التي تقام في مدينة هانغتشو الصينية بمشاركة 12 ألف رياضي، من 45 دولة آسيوية.

وتمكنت بشيرات خرودي، لاعبة منتخب الإمارات الوطني للجودو من الفوز بفضية وزن تحت 52 كجم بعدما قدمت مستويات مميزة، ابتداء المباراة الأولى التي فازت فيها على بطله كوريا الشمالية وي كيم، قبل أن تواصل مشوارها بالفوز على الإندونيسية مريم مهراني، ثم الكورية الجنوبية جونغ ييرين، لتخسر في المباراة النهائية أمام نظيرتها الأوزبكية كيلدييوروفا ديورا، وتحصد فضية المركز الثاني في المسابقة.

كما فاز كذلك نارمند بيان لاعب منتخبنا الوطني للجودو في وزن تحت 66 كجم بالميدالية البرونزية بتخطيه نظيره الأوزبكي نوريلاف ساردور.. وتوجت أمل بو شلاخ عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية اللاعبة بشيرات خرودي عقب نهاية المنافسات.

تهنئة

وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس وأعضاء بعثتنا المشاركة في فعاليات دورة الألعاب الآسيوية.

وأشار الدرعي خلال اتصاله بناصر التميمي أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد جاسم السجواني أمين السر المساعد إداري البعثة، إلى أن ما تحقق من إنجاز رياضي في بداية المشوار هو استثمار لدعم القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، وجهود اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة، ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي وجهود الجهاز الفني للجودو، متمنياً أن يواصل المنتخب تألقه وتفوقه لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الإمارات في مختلف الأوزان.

أداء لافت

وقدم منتخب الإمارات للرجبي أداء لافتاً للأنظار في مستهل مشاركته، حيث نجح في تحقيق انتصارين على التوالي، جاء الأول بفارق كبير على نظيره النيبالي بنتيجة 55-7، ثم الفوز على المنتخب الأفغاني بنتيجة 31-5، قبل أن يخسر في المباراة الأخيرة أمام صاحب الأرض والجمهور، المنتخب الصيني، بنتيجة 42-10 ليحل منتخبنا في المركز الثاني في المجموعة الرابعة، ويواجه المنتخب الياباني متصدر مجموعته، حيث يدخل المنتخبان بهدف حجز بطاقة التأهل إلى الدور النصف النهائي.

وأعرب سعود عبد الحكيم بالشالات، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرجبي، عن امتنانه وفخره بأداء الفريق، معبّراً عن تطلعه لتقديم الأفضل في هذه البطولة والمنافسة بكل عزيمة وإرادة حتى نهاية المشاركة.

كما استهل منتخبنا الوطني للشطرنج مشاركته ببطولة الشطرنج السريع الفردي في الجولة الأولى التي انتهت بخسارة اللاعبة روضة السركال أمام نظيرتها الهندية درونافالي، وخسرت اللاعبة وافية المعمري من اللاعبة السنغافورية غونغ كيانيون، وفي الجولة الثانية فازت اللاعبة روضة السركال على الكورية كيم سارانج، وخسرت اللاعبة وافيه المعمري من فنغ يونيس من هونج كونج.

وفي الرياضات الإلكترونية ودع ثنائي منتخبنا الوطني أحمد السويدي وعلي الحمادي منافسات مسابقة الفيفا، حيث يتبقى للمنتخب مسابقتا لعبة الأساطير وستريت فايتر، كما أنهت كذلك زينب الحوسني وشيخة الزعابي لاعبتا منتخبنا الوطني للمبارزة مشاركتهما بسلاح الايبيه الفردي، إذ خرجت الأولى من دور المجموعات، فيما تأهلت شيخة الزعابي لدور ال32 بعد فوزها على الكمبودية مونيكا قبل أن تودع المنافسات عقب خسارتها من التايلاندية كوراوان. كما اختتمت ياسمين تهلك رامية منتخبنا الوطني مشاركتها بمسابقة البندقية الهوائية لمسافة 10 أمتار والتي شهدت مشاركة 59 رامية، برصيد 613.9 نقطة.

السباحة

أكد عمر الحمادي لاعب منتخبنا الوطني للسباحة أن استعداداته لدورة الألعاب الآسيوية مستمرة منذ مشاركته في دورة الألعاب العربية التي أقيمت في الجزائر يوليو/ تموز الماضي، وأن مشاركته في «آسياد هانغتشو» تعد محطة مهمة.

وصرح الحمادي بنه يطمح لتقديم مستويات مشرفة في دورة الألعاب الآسيوية وكسب المزيد من الخبرة، لاسيما وأنها تشهد مشاركة العديد من الأبطال العالميين الأولمبيين، يتقدمهم الياباني دايا سيتو بطل العالم 4 مرات، والحاصل على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويستمر مشوار منتخباتنا الوطنية، اليوم الاثنين، إذ يفتتح منتخبنا الوطني للملاكمة مسيرته بالدورة عن طريق الملاكم حسين الشمار الذي يلاقي نظيره الأردني زياد ايشاش ضمن منافسات وزن 70كجم.

وتخوض باتسو ألتان لاعبة منتخبنا الوطني للجودو منافسات وزن تحت 57 كغم، مع فريزي كليمانس من جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، فيما يلاقي لاعبنا تاتالاشغيلي نوجزاري شفيلي الياباني أوينو يوهي في مسابقة «وزن تحت 81 كجم».

كما يفتتح منتخبنا الوطني للسباحة مشواره عن طريق السبّاحة مها الشحي بمسابقة 200 متر حرة، كما يخوض سبّاح منتخبنا الوطني عمر الحمادي سباق 100 متر صدر.

ويفتتح كذلك منتخبنا الوطني للتايكواندو مشواره بمشاركة اللاعب عبدالله المازمي حين يواجه لاعب هونغ كونغ شيوك تشون بمنافسات وزن 58 كجم.

ويستكمل منتخبنا الوطني للشراع مشواره، غداً الثلاثاء، ب4 سباقات، هي إلكا 4 أولاد عن طريق محمد الزعابي، وإلكا 4 بنات من خلال كاميليا القبيسي، وإلكا 6 من خلال ضحى آل بشر، وإلكا 7 عن طريق عادل خالد.