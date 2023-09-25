نيوكاسل يعود بثمانية مبهرة من أرض شيفيلد يونايتد

المنامة - ياسر ابراهيم -

عاد نيوكاسل يونايتد من أرض منافسه شيفيلد يونايتد بفوز هو الأغزر له هذا الموسم عندما دك شباك منافسه 8-0 ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وهو أكبر انتصار لفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وأكبر فوز في تاريخ الموجهات المباشرة بين الفريقين.



كما أنه أكبر فوز بتاريخ نيوكاسل يونايتد خارج أرضه.



وسجل للماكبايس، شون لونغستاف 21، دان بورن 31، الهولندي سفين بوتمان 35، كاليوم ويلسون 56، أنتوني جوردون 61، الباراغوياني ميغيل ألميرون 68، البرازيلي برونو غيماريش 73، والسويدي ألكسندر إيساك 88.



وصار رصيد فريق المدرب إيدي هاو الذي حقق أول انتصار له خارج الديار، 9 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد شيفيلد عند نقطة واحدة من تعادل و5 خسارات في المركز الأخير.



وبحسب أوبتا نيوكاسل هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل له ثمانية لاعبين مختلفين في مباراة واحدة (باستثناء الأهداف العكسية).



فقط فريقين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز سجل لهما 7 لاعبين مختلفين في مباراة واحدة (باستثناء الأهداف العكسية)، وهما تشيلسي ضد أستون فيلا في ديسمبر 2012 ومانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في فبراير 2021.



(بي إن سبورت)

