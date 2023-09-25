أتلتيكو مدريد يحسم الديربي أمام ريال مدريد

المنامة - ياسر ابراهيم - ألحق أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى بجاره ريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم بفضل تألق نجمه موراتا.

وتغلّب أتلتيكو مدريد على ضيفه ريال مدريد 3-1 يوم الأحد ضمن المرحلة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح ألفارو موراتا التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد مبكراً مع الدقيقة الرابعة قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان الهدف الثاني (18).

وبات ألفارو موراتا أول لاعب سابق لريال مدريد ينجح في التسجيل لصالح أتلتيكو مدريد أمام الفريق الملكي في الدوري الإسباني.

ونجح الألماني كروس في تذليل الفارق قبل 10 دقائق من نهاية الشوط الأول ليحاول ريال مدريد التعديل في أكثر من مناسبة وكان له ما أراد لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف الذي سجله الفرنسي كامافينغا.

وفاجأ موراتا ريال مدريد مجدداً مع بداية الشوط الثاني عندما أضاف برأسه الهدف الثالث لصالح أتلتيكو (46)، ليتلقى ريال مدريد ثلاثة أهداف بالرأس في مباراة ظهر خلالها خط دفاعه تائهاً.

وشهدت المواجهة تألقاً لافتاً من ساوول في مباراته رقم 300 بالليغا وذلك بصناعته هدفين أمام ريال مدريد لأول مرة في مباراة واحدة ضمن الدوري الإسباني.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس حارماً ريال مدريد من العودة للصدارة بعدما تلقى الخسارة الأولى بالليغا هذا الموسم وتوقف رصيده عند 15 نقطة بفارق نقطة عن برشلونة المتصدر وجيرونا الوصيف.