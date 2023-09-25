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قائمة بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.
ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الرابعة من مساء الاثنين على استاد السلام في إطار الجولة الثانية من مباريات الممتاز في نسخته الجديدة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - أحمد ميهوب
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد الشيبي - أسامة جلال
خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - يوسف أسامة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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