فاروق جعفر: أنا عندي خبرة كروية وقادر على قيادة نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال كابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، إنه قرر الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك، لأنه يرى في نفسه أن يستحق أن يترشح لهذا المنصب بفضل خبراته وإمكانياته، مرادفًا: "رشحت نفسي لاني شايف نفسي استاهل أترشح ولولا كده مكنتش تجرأت وأخدت الخطوة دي".

وأضاف "جعفر"، في لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "اون إي"، اليوم الأحد، قائلًا: "أنا قادر على قيادة نادي الزمالك لو مكنتش دارس وفاهم مكنتش اخدت القرار، أنا تربيت في الزمالك وحياتي كلها قضيتها فيه منذ إبتدائي وعارف كل مشاكله والأمور التي مر بها على مدار التاريخ ودرست تجارب كل مجالس الإدارات المتتالية".

وأوضح أنه لايمكن الحكم على مرشح وفقاً لخبرة كروية أو إدارية، لافتاً إلى أن رئيس النادي لا يقوم بكل شيء وإنما يعتمد على الكوادر المطعم به مجلس الادارة، معقبًا: "عندي خبرات كروية ومجلس الإدارة مكون من نواحي فنية وكروية ومالية، هو كوكتيل وبوتقة فيها كل الخبرات أنا مش داخل أهيمن على المجلس لكن بعتمد على الخبرات".

وأكد أنه لم يكن يوماً في مسيرته الكروية شخص متسلط سواء في مرحلة اللاعب أو غيرها، مضيفًا: "عمري ما كنت متسلط أو بطبق فكرة الأمر الناهي في أي مرحلة من وقت ماكنت لاعب وفي أي مسؤولية لم أكن متسلط".