شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل كولر مع جمهور الأهلى بعد الفوز على سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، على الاحتفال مع جمهوره عقب فوز فريقه على سان جورج الإثيوبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي في لقاء الليلة حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 وأحمد عبد القادر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليخطو المارد الأحمر أول خطوة في رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي يحمله من العام الماضي.

وتقام مباراتا الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج في القاهرة، بعد اتفاق الناديين على ذلك؛ بسبب عدم إقامة مباريات في إثيوبيا على خلفية عدم توافر اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في ملاعب إثيوبيا.

وضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

لقاء الأهلي وسان جورج هو الأول بين الفريقين في تاريخ مبارياتهما فى بطولات الأندية الأفريقية، لكن الأهلي سبق وواجه من قبل ناديي البن وجيما أبا جيفار من إثيوبيا.

المواجهة الأولى للأهلي مع الأندية الإثيوبية كانت مع نادي البن الإثيوبي بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، لقاء الذهاب في أديس أبابا أقيم يوم 22 مارس 1998م وانتهى بالتعادل 1-1، وفي لقاء العودة بالقاهرة في 3 أبريل 1998 تعادل الفريقان 2-2، وخرج الأهلي نتيجة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين، ووقتها لعب الأهلي بفريق من البدلاء، بينما كان الفريق الأول يلعب في نفس اليوم مع الشباب السعودي في كأس النخبة العربية «السوبر» والتي أقيمت في تونس، وفاز الأهلي بهدفين دون مقابل، وفاز بالبطولة.

المواجهة الثانية، كانت مع نفس الفريق البن الأثيوبي، وفي نفس الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، تعادل الفريقان بدون أهداف في أديس أبابا يوم 25 مارس 2012م، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 8 أبريل 2012م، فاز الأهلي 3- صفر، وأكمل طريقه وفاز بالبطولة.

المواجهة الثالثة كانت مع فريق جيما أبا جيفار، بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي بالقاهرة 2- صفر يوم 14 ديسمبر 2018، وفاز جيما أبا جيفار في أديس أبابا بهدف دون مقابل يوم 23 ديسمبر 2018م.

ولعب الأهلي مع أندية إثيوبيا 6 مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل فى ثلاث وخسر مباراة واحدة، أحرز لاعبوه ثمانية أهداف وتلقت شباكه أربعة أهداف.