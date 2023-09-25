شكرا لقرائتكم خبر عن غياب جوزيف جوناثان عن مواجهة فيوتشر أمام الداخلية بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب الكاميروني جوزيف جوناثان، الظهير الأيسر لفريق مودرن فيوتشر، عن المواجهة المقبلة أمام الداخلية، بسبب الإصابة التي يعانى منها بمزق في العضلة الأمامية.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت في ظل حاجة الفريق لخدماته.

ومن المقرر أن يلاقى فريق مودرن فيوتشر نظيره الداخلية في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولى يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساء.

وكان فريق مودرن فيوتشر قد حقق أول ثلاث نقاط في بطولة نايل هذا الموسم عقب الفوز على فاركو بثنائية نظيفة، أحرزهما أحمد عاطف ومحمود رزق.