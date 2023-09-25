شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلى تشعل المدرجات بالهتاف أثناء لقاء سان جورج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشعلت جماهير الأهلي الأجواء خلال مباراة فريقها ضد سان جورج الإثيوبي، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، باستاد القاهرة، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الأهلي في لقاء الليلة حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 وأحمد عبد القادر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليخطو المارد الأحمر أول خطوة في رحلة الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا الذي يحمله من العام الماضي.

وتقام مباراتا الذهاب والعودة بين الأهلي وسان جورج في القاهرة، بعد اتفاق الناديين على ذلك؛ بسبب عدم إقامة مباريات في إثيوبيا على خلفية عدم توافر اشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" في ملاعب إثيوبيا.

وضم تشكيل الاهلي للمباراة كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.