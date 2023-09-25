بطولة فرنسا: ستراسبورغ رابعاً مؤقتاً وفوز أول للنس

الرياص - اسماء السيد - باريس: ارتقى ستراسبورغ الى المركز الرابع مؤقتاً بفوزه الثمين على مضيفه متز 1-0 الأحد في المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل حبيب ديارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وهو الفوز الثالث لستراسبورغ هذا الموسم، فرفع رصيده الى 10 نقاط في المركز الرابع بفارق نقطة واحدة امام مرسيليا الذي يحل ضيفًا على باريس سان جرمان صاحب ثماني نقاط في كلاسيكو ناري لاحقاً.

أما متز، فمني بخسارته الثانية هذا الموسم وتجمد رصيده عند ثماني نقاط في المركز التاسع.

الفوز الأول للنس

وانتظر لنس، وصيف بطل الموسم الماضي، المرحلة السادسة لتحقيق فوزه الأول عندما تغلب على ضيفه تولوز 2-1.

وكان تولوز البادئ بالتسجيل بواسطة مهاجمه الإسباني سيسار جيلابيرت بينا (33)، وأدرك ويسلي سعيد التعادل (45+2) قبل أن يسجل الغيني مورغان غيلافوغي هدف الفوز للنس (84).

واكتفى لنس بنقطة واحدة في المراحل الخمس الاولى من الدوري من تعادل واربع هزائم، قبل أن يقتنص فوزه الأول اليوم ويتخلص من المركز الاخير بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط بفارق نقطتين خلف تولوز الرابع عشر.

وأعرب مدرب لنس فرانك إيز عن سعادته بالفوز الاول لفريقه، وقال "الانتصارات دائمًا ما تكون جيدة، وأكثر من ذلك عندما ننتظرها، أتمنى أن يسمح هذا الفوز الأول بتحرر جيد للاعبين".

وبالنتيجة ذاتها، تغلب لوهافر على ضيفه كليرمون فيران. سجل للفائز المغربي الأصل نبيل العليوي (4) والغيني محمد بايو (7)، وللخاسر المالي شيخ عمر كوناتيه (45+1).

وصعد لوهافر الى المركز الخامس مؤقتا برصيد تسع نقاط، فيما تراجع كليرمون فيران الى المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.

وتعادل مونبلييه مع رين سلبا.

وتختتم المرحلة الثلاثاء بلقاء ليل مع رينس.