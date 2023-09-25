فاروق جعفر: أنا قادر على قيادة نادي الزمالك ولهذا السبب ترشحت

الشارقة - اميمة ياسر - كشف كابتن فاروق جعفر، نجم فريق الزمالك الأسبق، أنه قرر الترشح لمنصب رئيس نادي الزمالك لأنه يرى في نفسه أنه يستحق وذلك لخبراته وإمكانياته، قائلًا: رشحت نفسي لأني شايف نفسي أستاهل أترشح ولولا كده مكنتش تجرأت وأخدت الخطوة.

فاروق جعفر: أنا قادر على قيادة نادي الزمالك

وأضاف خلال لقاء عبر برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: أنا قادر على قيادة نادي الزمالك لو مكنتش دارس وفاهم مكنتش أخدت القرار أنا تربيت في الزمالك، وحياتي كلها قضيتها فيه منذ ابتدائي وعارف كل مشاكله والأمور التي مر بها على مدار التاريخ ودرست تجارب كل مجالس الإدارات المتتالية.

وأوضح أنه لا يمكن الحكم على مرشح وفقًا لخبرة كروية أو إدارية، لافتًا إلى أن رئيس النادي لا يقوم بكل شيء وإنما يعتمد على الكوادر المطعم به مجلس الإدارة، قائلا: عندي خبرات كروية ومجلس الإدارة مكون من نواحي فنية وكروية ومالية، وأنا مش داخل أهيمن على المجلس لكن بعتمد على الخبرات.



وأكد أنه لم يكن يوما في مسيرته الكروية شخص متسلط سواء في مرحلة اللاعب أو غيره، قائلا: عمري ماكنت متسلط أو بطبق فكرة الآمر الناهي في أي مرحلة من وقت ما كنت لاعب وفي أي مسؤولية لم أكن متسلط.



وأكمل: أنه لم يتأخر في إعلان قائمته بسب الاعتذارات كما يردد البعض، قائلًا: كلام كله مش حقيقي أنا بنسق ومنتظر حتى تنتهي فترة الطعون مطلع أكتوبر عشان لا أتفاجأ أن حد عامل حسابي يبقى معايا وملقهوش في الآخر.

وواصل: القائمة بتاعتي فيها شخصيات كثيرة ودسمة واللي مش هعرف أستعين به في القائمة بتاعتي هيكون في موقع مناسب لخبراته في مواقع أخرى.