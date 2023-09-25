شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو يجرد ريال مدريد من الصدارة ويهديها لبرشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف أتلتيكو مدريد البداية المثالية لجاره وغريمه التقليدي ريال مدريد عندما تغلب عليه 3-1 الأحد في ديربي العاصمة على ملعب «ميتروبوليتانو» في المرحلة السادسة من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

وسجل ألفارو موراتا (4 و46) والفرنسي أنطوان غريزمان (18) أهداف أتلتيكو مدريد، والألماني توني كروس (35) هدف ريال مدريد.

والحق أتلتيكو الخسارة الأولى بجاره هذا الموسم بعد خمسة انتصارات متتالية، فحرمه من استعادة الصدارة من غريمه التقليدي الآخر برشلونة وجار الأخير جيرونا.

وتجمد رصيد النادي الملكي عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا الفائزين على سلتا فيغو 3-2 وريال مايوركا 5-3 السبت.

وبدوره، استعاد أتلتيكو توازنه عقب خسارته المذلة أمام فالنسيا 0-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط من خمس مباريات.

وخاض النادي الملكي المباراة في غياب قائده داني كارفاخال بسبب الإصابة، فيما استبعد البرازيلي فينيسيوس جونيور في اللحظة الأخيرة بسبب المرض بعد تعافيه للتو من اصابة في الفخذ.

وبكر أتلتيكو بالتسجيل عبر مهاجم النادي الملكي السابق موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للمدافع البرازيلي صامويل لينو أسكنها على يسار كيبا (3).

والهدف الاول لموراتا في مرمى فريقه السابق في الليغا.

ورد كروس بتسديدة قوية بين يدي الحارس السلوفيني يان أوبلاك (12).

واضاف غريزمان الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية لساول أسكنها على يسار كيبا (18).

وانطلق المهاجم البرازيلي رودريغو من منتصف الملعب وسدد كرة زاحفة ضعيفة بجوار القائم الايمن (20)، وجرب الفرنسي إدواردو كامافينغا حظه بتسديدة بعيدة ارتطمت بأحد المدافعين وعلت العارضة (30).

وكاد الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر ركنية انبرى لها النمسوي دافيد ألابا (31).

وأنقذ كيبا مرماه بتصديه لتسديدة قوية زاحفة لساول من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية لماركوس يورنتي (32).

ونجح كروس في تقليص الفارق بتسديدة رائعة من خارج المنطقة عندما استغل كرة رأسية للأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيس عندما ابعد تمريرة لمواطنه فالفيردي، فهيأها الألماني لنفسه وتلاعب بتمويه جسدي بيورنتي وسددها بيسراه على يمين الحارس أوبلاك (35).

ودفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بالمهاجم خوسيلو مكان مودريتش مطلع الشوط الثاني من أجل البناء على العودة القوية لفريقه في نهاية الشوط الأول، لكن موراتا عمَّق جراحه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لساول (46).

وهو الهدف الخامس لموراتا في الليغا هذا الموسم، فلحق بمهاجمي ريال الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام وبرشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صدارة لائحة الهدافين.

وحرمت العارضة ماريو هيرموسو من الهدف الثالث بردها رأسية اثر ركلة ركنية (55).

ودفع أنشيلوتي بالثلاثي ناتشو هرنانديس والفرنسيين أوريليان تشواميني وفيرلان ميندي مكان لوكاس فاسكيس وكامافينغا وفران غارسيا (57).

وكاد تشواميني يفعلها بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيمن (65).

وكاد البديل الخامس إبراهيم دياس يقلص الفارق اثر توغل داخل المنطقة وتسديدة من مسافة قريبة ابعدها أوبلاك إلى ركنية (79).

سوسييداد يستعيد سكة الانتصارات

واستعاد ريال سوسييداد، رابع الموسم الماضي، نغمة الانتصارات بفوزه المثير على ضيفه خيتافي 4-3.

وبكر ريال سوسييداد بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثانية عبر مهاجمه الدولي الياباني تاكيفوسا كوبو، لكن خيتافي رد بهدفين عبر كارليس ألينيا (39) وبورخا مايورال (45+5) منهيا الشوط الأول في صالحه.

واستهل ريال سوسييداد الشوط الثاني بقوة وسجل هدفين بواسطة ميكل أويارسابال (61 من ركلة جزاء) وبرايس منديس (66)، قبل أن يوجه أويارسابال الضربة القاضية للضيوف بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (88).

وسجل خوانمي لاتاسا الهدف الثالث للضيوف (2+90) دون أن يجنبهم الهزيمة.

وعاد ريال سوسييداد إلى سكة الانتصارات بعد خسارته أمام مضيفه ريال مدريد 1-2 في المرحلة الماضية، وسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه إنتر الإيطالي في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري ابطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وهو الفوز الثاني لريال سوسييداد هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة، فرفع رصيده إلى تسع نقاط ارتقى بها إلى المركز الثامن، فيما مني خيتافي بخسارته الثالثة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع إلى المركز الثالث عشر.

وتعادل رايو فايكانو مع فياريال 1-1.

وكان فياريال البادئ بالتسجيل عبر مهاجمه الدولي النروجي ألكسندر سورلوث (15) رافعا رصيده إلى أربع أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم ألميريا أريباس كالفو وبفارق هدف واحد خلف بيلينغهام وليفاندوفسكي وموراتا.

لكن فرحة سورلوث لم تدم سوى دقيقة واحدة حيث أدرك كيكي بيريس التعادل لرايو فايكانو (16).

ورفع رايو فايكانو رصيده الى 10 نقاط في المركز السابع مقابل سبع لفياريال الثاني عشر.

وانتهت مباراة ريال بيتيس مع قادش بالنتيجة ذاتها.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف من هجمة مرتدة أنهاها المهاجم كريس راموس برأسية من مسافة قريبة على يسار حارس المرمى الدولي التشيلي كلادويو برافو (41).

ونجح ريال بيتيس في إدراك التعادل عندما مرر البديل الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي كرة عرضية داخل المنطقة لمست رأس أحد المدافعين وتهيأت أمام لاعب الوسط الأرجنتيني غيدو رودريغيس أمام المرمى فاستدار وسددها على يسار مواطنه حارس مرمى قادش كونان لديسما (60).

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر بفارق الأهداف خلف قادش التاسع.

وحسم لاس بالماس قمة العائدين الجديدين إلى دوري الاضواء أمام ضيفه غرناطة في صالحه بهدف وحيد سجله لاعب الوسط كيريان في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.