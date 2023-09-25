شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يحسم «الكلاسيكو» الفرنسي برباعية ويخسر مبابي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم باريس سان جيرمان حامل اللقب الكلاسيكو أمام غريمه مرسيليا عندما تغلب عليه 4-0 الأحد على ملعب «بارك دي برانس» في باريس في المرحلة السادسة من بطولة فرنسا لكرة القدم، لكنه خسر جهود نجمه كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وضرب باريس سان جيرمان بقوة في الشوط الاول وأنهاه بهدفين نظيفين سجلهما مدافعه الدولي المغربي أشرف حكيمي (8) ومهاجمه الوافد حديثاً من أينتراخت فرانكفورت الدولي راندال كولو مواني (37)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لغريمه التقليدي في الثاني بهدفين للوافد الآخر الدولي البرتغالي غونسالو راموش (47 و89).

ودخل راموش بديلاً لمبابي في الدقيقة 32 بعدما تعرض الأخير لإصابة في الكاحل الأيسر اثر تدخل من المدافع الأرجنتيني ليوناردو باليردي في الدقيقة السابعة وهو الخطأ الذي افتتح منه حكيمي التسجيل.

وتلقى مبابي تدخلين طبيين في سعيه إلى مواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 32.

وعوَّض النادي الباريسي سقوطه على أرضه أمام ضيفه نيس 2-3 في المرحلة الماضية وصالح جماهيره بفوز غال على غريمه مرسيليا مواصلاً استعادة توازنه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وارتقى باريس سان جيرمان إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام موناكو المتصدر السابق، فيما مني مرسيليا بخسارته الأولى هذا الموسم وتراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.

وضغط باريس سان جيرمان منذ البداية ونجح في افتتاح التسجيل عبر حكيمي من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة سددها قوية رائعة بيمناه وأسكنها الزاوية اليسرى للحارس الاسباني باو لوبيس (8).

ورد مرسيليا بتسديدة للبرتغالي فيتينيا ارتدت من الدفاع (12)، ثم رأسية للاعب نفسه فوق العارضة (22).

وكان حكيمي الذي سجل أحد هدفي الفوز على دورتموند الثلاثاء، وراء الهدف الثاني لنادي العاصمة عندما سدد كرة قوية بيمناه من خارج المنطقة ارتدت من القائم الأيمن وقدم الحارس لوبيس وتهيأت أمام مواني الذي تابعها داخل المرمى الخالي (37).

ووجه راموش الضربة القاضية لمرسيليا مطلع الشوط الثاني بضربة رأسية قوية من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية من ديمبيلي(47)، قبل أن يسجل ثنائيته اثر تمريرة من مواني بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الأخير من منتصف ملعب فريقه (89).

وهي المرة الاولى التي ينجح فيها راموش في هز الشباك مع سان جيرمان منذ انتقاله إلى صفوفه قادماً من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف.