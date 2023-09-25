شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 25/ 9 / 2023 في دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم، الاثنين 25/ 9 / 2023، مباريات الجولة الثانية من دورى نايل 2023/ 2024، بمواجهتين قويتين بين الزمالك والمقاولون العرب، والبنك الأهلى مع بيراميدز.

موعد مباراة البنك الأهلى وبيراميدز

يستضيف فريق البنك الأهلى، في الرابعة عصر اليوم الاثنين، فريق بيراميدز باستاد السلام الدولى، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى نايل موسم 2023/ 2024.

ويدخل الفريقان المباراة بحثا عن الفوز الأول، حيث سقط البنك الأهلى أمام طلائع الجيش بهدفين نظيفين، فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى.

ويسعى القبرصى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، لتحقيق الفوز والثلاث نقاط الأولى له هذا الموسم، وطالب اللاعبين بضرورة نسيان الهويمة من الطلائع والتركيز في مباراة بيراميدز واستغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى، مع تضييق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز.

وفى المقابل، يأمل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، فى العودة من استاد السلام بالثلاث نقاط بعدما تعادل مع الزمالك في المواجهة الأولى، وحذر البرتغالى من انتفاضة فريق البنك الأهلى بعد الخسارة في الجولة الأولى، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل حصد النقاط الثلاثة والفوز الأول من أجل المنافسة على اللقب منذ البداية.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء اليوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.