شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبي المحدد لها الجمعة المقبل، والتة ستقام بالقاهرة أيضاً، بعد موافقة الفريق الإثيوبي على خوض المباراتين في القاهرة، في ظل رفض الكاف إقامة أى مباريات في إثيوبيا لعدم استيفاء الملاعب المحددة الشروط المقررة من الاتحاد الأفريقي.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.