شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمباراة الإياب أمام سان جورج الإثيوبى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
ويعكف الجهاز الفني للأهلي على مشاهدة مباراة الذهاب من أجل دراسة الخصم جيدا وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه، من أجل تفاديها في موقعة الإياب وتقديم مستوى أفضل يساعد الفريق الأحمر على حجز بطاقة الصعود إلى دور المجموعات الأفريقي.
ويعد سانت جورج الإثيوبي من أشهر الأندية الإثيوبية إذ جرى تأسيسه في عام 1935، ليتسيد النادي الساحة الإثيوبية وكان دائم الظهور على الساحة الرياضية الأفريقية ممثلًا لإثيوبيا سواء في دوري أبطال أفريقيا بشكل معتاد أو الكونفدرالية.
وحصد الفريق الإثيوبي لقب الدوري 30 مرة آخرها العام الماضي، وذلك بفارق 19 لقبا عن أقرب منافسيه هو نادي قوة الدفاع الرياضي، والذي نال اللقب 19 مرة.
وحصد الفريق لقب كأس إثيوبيا 10 مرات في حين حصد لقب كأس السوبر الإثيوبي 16 مرة وحصد لقب كأس إديس أبابا 7 مرات، ليكون زعيم الأندية الإثيوبية.
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